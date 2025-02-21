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嘉義市警攜手郵局及盲協　宣導無障礙金融防詐

▲▼ 110報案APP一鍵求助 警郵盲協攜手打造無障礙生活 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 110報案APP一鍵求助 警郵盲協攜手打造無障礙生活 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「緊急時刻只需打開110報案APP，就能一鍵向警方求助！」，嘉義市政府警察局第一分局日前攜手嘉義郵局及社團法人嘉義市盲人福利協進會，共同舉辦「享樂生活、負責人生—防詐宣導」活動，以多元示範和生動案例，介紹報案APP的即時定位、文字與圖片回報等實用功能。活動現場吸引許多市民踴躍參與，展現警政單位與郵政部門攜手推廣友善公共服務的用心。

▲▼ 110報案APP一鍵求助 警郵盲協攜手打造無障礙生活 。（圖／嘉義市警局提供）

除了報案APP的示範與說明，本次講座也鎖定金融服務與防詐資訊兩大主題，讓參與民眾瞭解如何正確使用郵局的各項無障礙金融服務，以及如何辨識冒充親友、假投資等常見詐騙手法。嘉義郵局代表在講座中強調，郵局將持續推動多元渠道與友善介面，致力於消弭資訊落差；警察局人員則引用近期案例，提醒大眾在面臨陌生來電或網路訊息時，一定要謹守「一聽、二掛、三查證」原則，若發現可疑情況請立即洽詢警局或郵局，以免落入不法陷阱。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文呼籲：「所有市民朋友在日常生活中，如遇緊急或可疑狀況，請善用110報案APP與165反詐騙專線，警方將提供最及時的協助；共同打造安心、安全的城市環境，是我們共同的目標。」。

 
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