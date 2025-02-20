投資港股幫爸媽買房！樂天女孩筠熹慘被騙　百萬血汗錢沒了

▲▼ 嘉義市警局邀請美女啦啦隊現場宣導反詐騙 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局20日召開記者會，說明嘉義市114年1月份受理詐欺案140件、財損1億1,216萬元，比去(113)年12月減少62件、3389萬元，其中受理最多的是「假投資詐騙」、其次為「假網拍詐騙」，財損金額則以「假投資詐騙」最多、其次為「假冒公務員詐騙」。分析發現1月份仍以「假投資詐騙」為主，其中財損達千萬元以上案件有3件，都是「假投資詐騙」。

「樂天女孩」筠熹今天也現身說法，還原自己被詐騙集團以假投資詐騙百萬的過程，筠熹說，自己先前希望藉由投資港股幫父母買房子，不料因而落入詐騙集團圈套，加入一個LINE投資群組後，慘賠上百萬元，要找投資老師時已人間蒸發，才知道被騙。

警察局今天邀請「樂天女孩」巫苡萱和筠熹出席記者會，說明常見的假網路購物以及假交友投資詐騙手法，也提醒網路上充斥各式各樣的詐騙陷阱，請民眾務必牢記防詐五不：「『不接』陌生來電、『不點』未知連結、『不聽』投資明牌、『不給』個人資料、『不怕』莫名威脅」，小心謹慎才不會誤入詐騙集團的圈套。

局長沈炳信呼籲市民朋友，網路上要你加Line的投資理財或贈書廣告都是詐騙，千萬不要點擊，請大家持續關注打詐儀錶板，掌握最新資訊，提高防詐警覺，顧好自己錢包。

▲「樂天女孩」筠熹出席警方反詐記者會，現身說法。（圖／記者翁伊森攝）