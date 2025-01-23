嘉市警二分局春節疏導　首重廟宇、傳統市場等周邊

▲嘉義市警局第二分局春期間，將針對廟宇及傳統市集等熱點進行疏導。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



114年農曆春節連續假期將自114年1月25日(星期六)起至2月2日（星期日）止為期9天，預估將湧現採買年貨民眾、進香廟宇祈福信眾以及返鄉之人、車潮，為避免著名廟宇、觀光景點等路段車潮驟增，影響行車及交通秩序，嘉義市政府警察局第二分局在農曆春節前針對傳統市場、著名廟宇周邊路段及觀光景點規劃警力實施交通疏導，建請市民朋友們注意以下相關交通疏導措施：

一、 1月24日(連假前最後一天上班日): 加強聯外道路（國道三號中埔交流道）、易壅塞路段(吳鳳南路、親水路口及林森東路、東義路口)交通疏導及路口淨空。

二、 1月25日至1月28日(除夕)：

(一) 針對東市場及南田市場周邊道路沿線編排警力負責交通整理工作。

(二) 針對檜意森活村前路口執行維護行人通行安全、違規停車整理及持續於重要聯外道路段加強交通疏導。

三、 1月29日(初一)至2月1日(初四)：

(一) 加強檜意森活村及耐斯百貨廣場前路口執行維護行人通行安全及違規停車整理。

(二)針對著名廟宇周邊路段(民權路、吳鳳南路、林森東路及東義路)執行交通疏導勤務。

四、2月2日(初五)： 檜意森活村前路口維護行人通行安全、違規停車整理及持續於重要聯外道路段加強交通疏導。

嘉義市政府警察局第二分局溫馨提醒您，可自行下載「愛嘉義APP」，即時掌握公車動態、停車場車位等相關資訊，讓返鄉嘉人或是愛嘉旅人皆可即時掌握交通狀況及停車資訊，讓您行車有效率、走春更如意，特別呼籲民眾應遵守交通規則，切勿有酒後駕車行為，春節連續假期期間第二分局不打烊，將持續嚴正執法，嚴防酒駕及行人事故發生，以維護民眾生命安全，第二分局與您一起共同打造永續幸福城市願景「愛你愛我愛+1」。