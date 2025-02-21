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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁赴港自稱「代表台灣中央」　綠：可以代表國民黨2028參選總統

▲▼民進黨召開「傅崐萁裝病赴港！慣性領旨成內應？」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨召開「傅崐萁裝病赴港！慣性領旨成內應？」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前缺席朝野協商，自稱是重感冒在家休養，立法院長韓國瑜則說是請假出國，眾說紛紜。後遭網友揭露傅崐萁當日赴香港，並稱要「代表台灣政府」要與香港在觀光產業進行合作。傅崐萁昨也在臉書發文承認此事，並於昨晚返國。對此，民進黨今（21日）表示，傅崐萁可以代表選民或國民黨團，但不代表台灣中央政府，把立委做成中華民國總統，「那你可以代表國民黨在2028年參選總統」，在那之前都不代表台灣的中央政府。

對於行程，傅崐萁強調，在立法院休會期間，雖身體微恙，仍按照既定行程照表操課，為花蓮鄉親服務、拚觀光。疫情之後，國際觀光經濟大幅復甦，但台灣卻只回復7成水準，尚有努力空間，故本次趁國際航線開通，希望引進觀光人潮，大力提振花蓮經濟，同時為台灣觀光產業加油，重返災前榮景，比肩國際。

民進黨發言人吳崢、中國部主任吳峻鋕召開「傅崐萁裝病赴港！慣性領旨成內應？」記者會，質疑傅崐萁為何在香港擅自宣稱代表台灣中央政府？為何此次香港行程無法公開透明，至今仍阻擋立委赴中監管法案，是否有不可告人之處？為何要率領國民黨立院黨團，強力杯葛台灣外交與國防，這是跟中國協商的結果嗎？要求傅崐萁向社會大眾說明清楚。

吳崢表示，每次傅崐萁赴港、赴中回來，國民黨在立院就有大動作，這也是為什麼民進黨積極推動，立委前往中國應該納入報備機制，讓資訊能夠透明，人民可以檢視立委赴中到底見了哪些人、談了那些事、有無成為國安破口。

吳峻鋕表示，日前教育部停止與中國三間統戰背景學校的合作或交流，且不承認學歷，但傅崐萁第一時間批評政府破壞台灣學術對外交流；再檢視傅崐萁2024年就任立委及總召後，頻繁赴中、港，返台後又推動許多親中、亂台法案，根本就是成為中共統戰最佳助手。

吳峻鋕細數，傅崐萁自去年2月就任立委，就開始聯繫訪中事宜；去年4月率16位立委訪中，期間不斷呼應中共所提的「兩岸一家人」，與親中台商「一搭一唱」操作希望廢除「反滲透法」，又與中國政協主席王滬寧會面；去年12月，在立法院會期中、朝野協商之際又缺席，前往香港宣稱「宣傳觀光」；今年2月，又以「請病假」帶至少7位鄉鎮里長前往香港，更於活動現場高喊「我代表台灣中央政府」，種種行為，令人深感疑慮，到底與中國交換了什麼？

吳峻鋕也提到，去年5月，傅崐萁自中國返台後，國民黨立即在立院與中共裡應外合，包括，操作廢除、放寬「反滲透法」，破壞台灣國家安全；強行通過「國會擴權法案」；再次封殺民進黨「赴中申報」提案；又於立院要求將民進黨委員提案的「我國」、「中國」改成「台灣」、「大陸」；也提案並通過「建請政府立即開放平潭往返台灣客運船直航」，呼應配合國台辦的相關說法；更提案修勞基法，被發現內容照抄中共法律；還提案刪除中國人繼承遺產二百萬門檻，甚至弱化國防，鬆綁「吳斯懷條款」。

對於傅崐萁聲稱代表台灣中央政府，吳崢表示，傅崐萁可以代表選民，或代表國民黨在立法院意志，但不代表台灣中央政府，為何私自前往中國，然後冒名代表呢？是不是認為自己是山大王，把立法委員做成中華民國總統，「那你可以代表國民黨在2028年參選總統」，在那之前都不代表台灣的中央政府。

最後，吳崢強調，傅崐萁須出面向社會大眾說明清楚，為何私自代表台灣政府、為何數十次阻擋立委赴中報備機制？國民黨與民眾黨聯手屢屢在立法院杯葛台灣外交國防，是否有外部勢力介入？若有中國勢力介入台灣立法院，台灣人民絕無法接受。

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