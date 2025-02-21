藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

▲全國教師工會總聯合會全力支持國定假日法制化記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

全國教師工會總聯合會今（21日）與藍綠白立委共同召開記者會，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、九二八教師節列為國定假日。綠委許智傑指出，國定紀念日及節日之施行及放假攸關人民之福利，應以法律定之。白委陳昭姿強調，這不僅是單純的放假問題，更是攸關人民權益。全教總理事長侯俊良強調，五一國定假具高度社會共識，感謝提案委員，期待朝野捐棄成見，盡快完成國定假日法制化，終結五一放假亂象，落實尊嚴勞動。

全教總表示，五一國際勞動節是象徵世界各國勞動者團結、彰顯勞動神聖價值的節日，長期以來，各界要求五一勞動節應為國定假日，徹底終結一國多制的五一放假亂象，但行政部門對此卻置若罔聞，遲遲無意修法，行政院陳建仁前院長「應可考慮是否讓勞動節全國一致性放假」的宣示，迄今仍持續跳票中。

對於跨黨派的朝野委員推動國定假日法制化修法，全教總肯定國會積極立法，認為這不僅是對主流民意的積極回應，更是立法院對行政院消極不作為的最有力監督，為徹底解決爭議多年的國定假日與放假問題，全教總期待國定假日法制化應列為本會期優先法案，並儘快完成國定假日法制化進程，五一、九二八均列為國定假並應自今年起實施。

全教總指出，五一國定假並法制化已是朝野黨團共識，除了民眾黨以黨團提案，國民黨（楊瓊瓔、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、許宇甄、葉元之、王鴻薇、謝龍介），民進黨（伍麗華、許智傑、林俊憲、林宜瑾、王美惠）均有委員提出修法版本，盡速法制化具有高度共識。

白委陳昭姿表示，民眾黨支持「國定假日法制化」，讓勞工、教師及所有國民的休假權益能獲得制度保障，這不僅是單純的放假問題，更是攸關人民權益、社會公平及國家治理穩定的重要政策。台灣民眾黨團主張，應該透過立法程序將國定假日明確訂定於法律層級，確保穩定性與公平性，黨團去年十月就正式提出《紀念日及節日實施條例草案》，將國定假日明確納入法律，並規範放假方式。民眾黨認為勞動節以及九二八教師節應恢復為全國性假日，以體現對勞工與教育工作者的尊重。

綠委林宜瑾表示，勞動節全國一致放假，她已從上一任期倡議至今，並認為，光靠公務員絕對不可能撐起整個公務體系，正是因為勞動節放假日的不同調，導致部分勞工必須被迫加班，部分公務員必須被一個人當兩個人用，勞動節在台灣反而諷刺的成了加倍剝削勞工的日子。呼籲行政院，今年就應讓勞動節全國一致放假，莫再犧牲勞工權利，就為了配合一個半調子的勞動節。

伍麗華則指出，五一勞動節是全球勞工權益的象徵，她自己的提案版本，也有將五一勞動節納入國定假日。而她自己是教師出身，每年勞動節勞工可以放假，教師卻無法放假，就連表彰教育工作者貢獻的教師節，教師也都無法休息；「這與我們強調勞動尊嚴與教育價值的理念不符。」

許智傑則強調，去年4月自己就曾針對51勞動節放假議題，與國民黨委員一同召開記者會，更於同年11月26日提出《國定紀念日及節日實施條例草案》，國定紀念日及節日之施行及放假攸關人民之福利，對國家經濟發展、族群多元價值乃至人民日常生活皆影響甚鉅，《中央法規標準法》第五條規定，關於人民之權利、義務者，應以法律定之。所以這部法案，不僅符合國人期待、也符合人民權益，應盡速處理。

藍委葛如鈞認為，在數位時代，由於通訊軟體發達，老師往往於下班時間還會收到家長，甚至是學生透過通訊軟體傳來的訊息，經常需要立刻處理及回應，無形中增加許多工時，甚至上下班時間的區隔也變得十分模糊。卓榮泰院長除了應該立即兌現行政院之前的承諾，將五一勞動節假日還給老師，讓全國教師與勞工享有相同權利。