藍營又爆幽靈連署！妻子過世2年仍「被簽名」罷免綠委　家屬怒提告

▲嘉義市選委會公文，罷免案出現往生者連署。（圖／王美惠辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

全台各地「大罷免」行動如火如荼展開中，然而藍營罷免綠委行動多地被踢爆抄名冊、幽靈連署等狀況。近日藍營連署罷免嘉義市立委王美惠的連署，同樣一階段送件，卻也查出有已故往生者簽名連署，嘉義市民王先生之妻已於111年10月身故，卻在114年2月收到中選會查證書，詢問亡妻是否參加罷免連署，家屬今（21日）也在律師陪同下憤而提告。

大罷免潮來襲，藍委翁曉玲日前表示，修選罷法就是要防死人連署，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限。然而，近日藍營罷免蘇巧慧、李坤城有抄名冊狀況外，日前罷免台南綠委林俊憲、王定宇的第一階段連署送件，已查出有一些提議書連署人冒用他人身分，甚至有已故者參與的「死亡連署」，也有人戶籍根本不在該選區等，狀況百出。

近日藍營罷免王美惠第一階段送件，連署名單中竟出現已故者，往生者成為連署人並簽名。嘉義市民王先生之妻已於111年10月身故，卻在114年2月收到中選會查證書，詢問亡妻是否參加罷免連署，今天家屬也在律師的陪同下到嘉義市地檢署提出告訴。

對此，王美惠表示，偽造往生者連署，實在是很卑劣的手法。非常遺憾嘉義市也發生偽造事件，讓民主聖地蒙羞，連署造假非小事，罷免案造假涉及刑事責任，恐面臨法律制裁。透過虛假連署或造假手段來操弄罷免程序，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

另依據選罷法規定，選舉委員會肩負法定責任，必須依程序嚴格審查。王美惠表示，死人連署應該直接刪除，中選會還寄查核書，難道要往生者「回應查核」？這樣的程序及查核方式有待商確。但是她還是相信中選會，會依法嚴審每一件罷免連署案，確保連署書的正確及公正性，讓民主制度得以健全運作。