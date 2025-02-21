傅崐萁赴港自稱「代表中央政府」　綠委質疑：冒用名義談什麼事情？

▲民進黨立委林俊憲質疑，中國國民黨總召傅崐萁在香港冒用「中央政府」的名義。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨總召傅崐萁遭爆以重感冒為由缺席總預算案協商，事實上，人其實在香港，對此，傅崐萁表示，自己是要去參加香港國際旅展，不過，民進黨立委林俊憲昨（20日）質疑，傅崐萁本想偷偷跑去香港，行程被爆料才不情願地公開，且又自稱代表「中央政府」，純粹推廣觀光的話，何以偷偷摸摸，私下是否冒用中央的名義，談了什麼事情？

立法院日前針對已經三讀通過的總預算案，召開黨團協商，傅崐萁卻以重感冒為由缺席，然而，事後遭爆料，人其實在香港，傅崐萁則回應，自己從18日上午8時一直到中午，都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午就返家休息，並且準備晚上出訪香港國際旅展的資料。

▲中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

針對此事，林俊憲表示，傅崐萁出來回應了，原來是白天重感冒，晚上8時搭飛機去香港，一切合情合理，請勿質疑，只不過，他仍有幾件事想請教傅崐萁。

林俊憲說明，首先，他不解，傅崐萁為何要在致詞時自稱「代表台灣中央政府」？偷偷跑去香港，行程被爆料才不情願地公開，中央政府在沒被知會的情況下「被代表」了？

再者，林俊憲還不解，既然是推廣觀光這樣的好事，何以偷偷摸摸？此行是否還有見什麼人？而且傅崐萁都敢公開致詞自稱代表中央了，是不是也私下冒用中央的名義，談了什麼事情？林俊憲強調，自己很期待傅崐萁的回覆，也祝早日康復。