聽取警消勤安會辧理情形　劉世芳：應編列預算強化關懷機制

▲內政部20日部務會報安排綜合規劃司報告勤安會113年執行成果及114年規劃辦理情形。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（20）日部務會報安排「警消勤務安全促進與事件調查會113年執行成果及114年規劃辦理情形」報告案，部長劉世芳表示，勤安會成立的目的是希望建構一個溝通平台，讓基層同仁有機會傳達意見給機關首長，進而改善現行制度之不足，未來期待勤安會能夠提供更多專業性建議，完備警消各項機制。

劉世芳強調，近期有關職場霸凌事件頻傳，她要求內政部於第一時間瞭解個案，以嚴謹的態度面對，積極尋求解決之道，同時請警政、消防、移民及空中勤務檢討現行防治機制，尋找策進方案。

內政部指出，針對同仁心理健康關懷部分，包括消防及空勤執勤同仁常須面對災害現場，應編列預算，強化關懷機制並宣導同仁運用，以利及早發現同仁心理及情緒狀況，有效處理。

內政部表示，勤安會研討議題相當多元及廣泛，包含機關業務簡化部分，各機關不僅重新盤點可整併簡化勤務，也積極思考如何運用新科技減輕第一線同仁勤務負擔；另針對敦促公司企業落實自我風險管理，減少火災發生後社會所需付出巨大成本部分，要求各級消防機關落實規劃消防人員工作安全措施，維護消防人員執行職務的生命安全與身心健康，讓消防安全制度更趨完善。

內政部進一步說明，今年勤安會各小組擬討論議題安排，延續外部關注之執勤安全、職場霸凌防治與身心健康照護議題，也針對釋字785號解釋及建構事件原因調查模型等議題進行研討，期待藉由每次小組專案會議的諮詢研討過程凝聚共識，以科技化、人性化方式解決問題。