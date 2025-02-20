4年投入76億預防兒童及少年犯罪　卓榮泰：強化兒少多元支持

▲卓榮泰宣布，4年投入76億預防兒童及少年犯罪，強化兒少多元支持。（圖／123RF）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（20日）於行政院會中提報「預防兒童及少年犯罪方案」。行政院長卓榮泰表示，預防兒童及少年犯罪方案將於114至117年投入76億元經費，強化相關部會的橫向連結，共同建立完善的輔導網絡機制，才能接住可能誤觸法網的孩子。卓院長強調，政府有責任為兒少打造安心成長的環境，讓他們走上實踐自己夢想的正軌。

▲▼行政院提出預防兒少犯罪方案規畫。（圖／行政院提供，下同）

卓榮泰說，近10年來，少年犯罪人口率呈現上升趨勢，以15歲至18歲為主，因未繼續就學，易遭不良集團幫派拉攏落入犯罪陷阱，請各相關部會規劃15至18歲少年追蹤輔導及協助方案，特別要讓弱勢少年脫離不利處境。

卓榮泰表示，預防兒童及少年犯罪方案，將於114至117年投入76億元經費，請各相關部會強化橫向連結，共同建立完善的輔導網絡機制，並定期檢視各項指標及工作推動情形，才能接住可能誤觸法網的孩子。卓院長強調，政府有責任為兒少打造安心成長的環境，讓他們走上實踐自己夢想的正軌。

卓榮泰指出，有關今日報告提及「整合全國兒少政策，強化兒少多元支持」一節相當重要，請鄭麗君副院長偕同陳時中政委及史哲政委，與相關部會召會研商律定政策專責機關，妥適規劃相關策略與作法，強化提供關懷、生涯輔導、健康照護等支持，從源頭改善兒少處境。

部長劉世芳表示，為因應少年事件處理法的重大變革及兒少犯罪態樣隨家庭、社會背景等因素有所變動，重新擬訂架構及預防策略，將原先的預防策略改採跨體系、多機構、分級分工架構處理原則，建構完善的三級預防策略。未來將持續強化與相關部會跨領域的橫向聯繫，與時俱進推動預防少年犯罪相關工作，以行動保護未來國家主人翁。

劉世芳指出，詐欺已躍升為15至18歲少年犯罪的大宗，面對現今兒少犯罪多樣化態樣，為有效預防兒童及少年受同儕、經濟、家庭等原因影響，導致犯罪誘惑而觸法，必須以新思維研擬有效的策略，用專業分工方式，強化跨部會合作，統籌相關機關資源，除建立完善的輔導網絡機制外，並從中建立輔導歷程資料，作為未來兒少犯罪預防策略研擬或研修檢討的依據，使策略能更有效防制兒少犯罪問題及被害問題。