不只王大陸！內政部全面清查　80役男「無病史卻患病」涉不法

▲藝人王大陸。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

藝人王大陸（33歲）今（18日）因涉嫌逃避兵役遭逮捕，據了解，王大陸為了閃躲兵役，找來了專門的集團，豪砸新台幣100萬，在集團的建議下假裝心臟問題，並以此騙過醫師開出診斷證明，躲過兵役，而稍早他偵訊後被移送新北地檢署。而經內政部清查，計約80個案例具備共通性涉嫌不法，已主動交由司法單位偵查。內政部也提醒，意圖避免徵兵處理，毀傷身體或以其他方法變更體位者，及意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，可處5年以下有期徒刑。

內政部表示，為維護兵役公平，主動清查發現有部分役男徵兵檢查異常，此類無病史，卻突然罹患該疾病，顯有可疑之處；同時亦接獲檢舉及縣市政府提供意圖使役男以不法方式逃避兵役的資料，經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法。

對於媒體今（18）日報導藝人王大陸等多人涉及逃避兵役一事，內政部表示，已主動交由司法單位偵查。今日部分役男接獲傳訊，因本案由檢方偵查中，不便回應，會全力配合司法單位調查。

內政部指出，役男體檢之體位判定攸關是否服役及應服之役別，為建立兵役體位判定公信力，內政部會同國防部、衛生福利部及各專科醫學會設置役男體位審查會，審查役男體位。此次針對上述申請複檢改判體位案件，為去（113）年底役男體位審查會發現案例，在綜整縣市政府提供網路情資及民眾檢舉資料，為求慎重也回溯109年至113年役男體複檢歷程等相關資料，移送司法單位偵查。

內政部提醒，意圖避免徵兵處理，毀傷身體或以其他方法變更體位者，及意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，依妨害兵役治罪條例第3條及第13條可處5年以下有期徒刑。內政部再次重申發現有疑似不法，將主動移送法辦，切莫以身試法。