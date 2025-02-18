52立委捲大罷免潮　內政部要求地方堅守行政中立

▲民團在全台發起大罷免，目前已有52名立委的罷免提議連署書送至中選會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮席捲藍綠，目前罷免案送件數累積達55案，其中52案為立委罷免案、1案為市縣長罷免案、2案為市縣議員罷免案。內政部昨邀中央選舉委員會、原住民族委員會、各地方政府民政局處以及各地方選舉委員會，召開「公職人員罷免案提議及連署之查對作業聯繫會議」，重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。

內政部次長吳堂安說，依照公職人員罷免案的提議連署查對作業辦法，已經明確規定各級選委會與戶政機關的查對分工，對於提議人、連署人的資料正確性，都是由地方選舉委員會函請戶政機關，依照戶籍登記資料進行查對。

至於提案人連署人的資料是不是有遭他人代替簽名蓋章或其他偽造，吳堂安表示，是由主辦的選舉委員會專職人員辦理，不是由戶政機關人員進行查對，戶政事務所對於執行戶籍登記部分的法律依據，跟辦理公職人員選罷的罷免，兩個法令有不同地方。

吳堂安也特別請各級地方政府跟選舉委員會的同仁，務必也要提醒所有公務人員，要注意行政中立以免觸法受罰。

內政部昨也提醒，為確保各罷免案提議及連署查對作業之一致性，避免各直轄市、縣（市）作法有所差異，引發不必要的紛爭，會議特別提醒辦理罷免案提議及連署查對作業時，務必嚴守行政中立，妥善保管提議人及連署人名冊，不得攜帶外出，以免觸犯其他刑事法令。