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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認了赴香港「為花蓮拚觀光」！　傅崐萁揭18日整天行程

▲▼ 傅崐萁赴香港參加香港觀光博覽會 。（圖／傅崐萁辦公室提供）

▲傅崐萁赴香港參加香港觀光博覽會 。（圖／傅崐萁辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前未出席立法院朝野協商，遭綠營指是請假出國。傅崐萁今（20日）指出，他18日上午至中午都在花蓮跑行程，重感冒多日未癒，當天下午回家準備出訪香港國際旅展的資料，為花蓮拚觀光，且參加旅展為自費參加。

傅崐萁說，感謝各位親朋好友，民進黨立委林俊憲、王定宇的熱切關心，經過幾日休養，身體不適狀況已減緩，為避免綠營與側翼網軍惡意中傷，他在此和大家報平安及近日行程的安排，歡迎各位交叉檢視，也請有心人士停止散播不實指控。

對於他的行程，傅崐萁指出，18日上午8點一直到中午，他都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並且同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料。也不忘密切關注朝野協商動態，也在此呼籲民進黨團總召柯建銘，既然無心解決問題，就不要請求朝野協商浪費各位同事的時間，果然又一直在「心海羅盤」？

傅崐萁表示，稍事休息並運動後，於晚上近8點前往花蓮機場搭乘香港快運航空UO153航班直飛香港，這也是在他2017年擔任花蓮縣長期間，推動促成的香港快運班機直飛花蓮-香港。後因疫情而停航，在去年12月再重啓「香港—花蓮」直飛啟航時就已敲定，「崐萁自費參加2/20開展的香港觀光博覽會！為花蓮的觀光與旅遊業者加油！」。

▲▼ 傅崐萁赴香港參加香港觀光博覽會 。（圖／傅崐萁辦公室提供）

傅崐萁提到，本次出訪除了參加旅展之外，也希望有效提振花蓮震災後的觀光經濟，透過直達香港航線，引進香港—東南亞的國際觀光人潮，去年12月花蓮縣府也與香港數家大型旅行社簽訂MOU合作備忘錄，故此次特地與多位鄉鎮長來介紹花蓮各地的特色，並與縣府同仁組團參加香港旅展，盡快引進國際觀光客，尤其香港觀光客公認是高檔的消費客層，更是全台灣各縣市都極力爭取的觀光客源，讓他們為花蓮好好拚一波觀光財。

傅崐萁強調，在立法院休會期間，雖身體微恙，仍按照既定行程照表操課，為花蓮鄉親服務、拚觀光。疫情之後，國際觀光經濟大幅復甦，但台灣卻只回復7成水準，尚有努力空間，故本次趁國際航線開通，希望引進觀光人潮，大力提振花蓮經濟，同時為台灣觀光產業加油，重返災前榮景，比肩國際。
 

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