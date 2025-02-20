高雄年吸6794萬觀光客成「旅遊最夯縣市」　全台僅5地衰退

▲高雄市常舉辦大型活動吸引不少觀光客，去年旅客量居全台之冠。（示意資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

旅遊最夯縣市出爐，前瞻觀光政策研究室分析，高雄市2024年吸引超過6794萬觀光客造訪，為全台觀光旅次最多縣市，其次是台中市和新北市，另多數縣市觀光客人數呈現成長，全台僅5縣市包括新竹縣、新竹市、屏東縣、宜蘭縣和連江縣衰退，受地震影響的花蓮仍呈現成長。

前瞻觀光政策研究室依據觀光署統計分析，2024年各縣市觀光旅客人數高達5.58億人次，比前一年成長35.4%，更比疫情前2019年暴增70.9%。

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其中高雄市2024年觀光旅客高達6794萬9664人次，為各縣市之冠，比2023年成長11.8%，更比疫情前2019年攀升97.6%。其次是台中市，去年觀光旅客人次高達6655萬6130人次，比前一年成長12.2%，也比疫情前成長50.3%。旅客量第三名則是新北市，2024年吸引6168萬9857人次，比2023年成長29.1%，更比疫情前增加11.2%。

此外，2024年多數縣市觀光客人次皆為成長，唯獨5縣市呈現衰退，其中新竹縣比前一年減少10.1%，新竹市觀光客也變少6%，屏東縣減少8.8%，宜蘭縣衰退5.9%，連江縣也大幅減少28.5%。受地震影響的花蓮去年觀光客達1044萬4973人次，仍比前一年成長13.3%。

▲各縣市觀光旅次統計。（圖／前瞻觀光政策研究室）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，高雄市已經連續2年觀光客人次蟬聯冠軍，主要是高雄市這兩年很積極舉辦大型活動，包括演唱會等，也有新增壽山園區、半屏山園區、旗後山園區、龜山園區等新景點，台中市則是中部較大直轄市，也吸引不少觀光客，新北市因近年耶誕城活動越辦越大，也吸引大量國內外觀光客。

黃正聰表示，2024年景點遊憩人次前3名為高雄市、台中市、新北市外，非直轄市的前3名則是彰化縣、嘉義市、雲林縣；此外，較疫情前成長70%的縣市，包括嘉義市成長1732%、桃園增加355%、彰化縣成長309%、苗栗縣成長306%、雲林縣增加162%。

黃正聰指出，觀光客增加，新增景點的貢獻約佔了15%，既有景點也增加20%，國際來台旅客恢復對既有景點旅客人次增加也有幫助。