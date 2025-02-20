傅崐萁缺席協商人在香港　綠營質疑「又去領旨」

▲▼國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前以重感冒為由，缺席總預算黨團協商，卻被爆出人其實在香港，引來關注。民進黨團幹事長吳思瑤說，傅崐萁這次出國，是不是去領旨，還是面對罷免在跟中國討救兵？

吳思瑤說，傅崐萁愛往中國跑，而且每一次去中國，必然帶著重要的指令，回來2024年4月他率領了十多位國民黨的立委去北京會見中國政協主席王滬寧，而這一趟回來就開啟了國會擴權的法案；2024年12月再一次在會期當中前往香港，而這一次領旨回來，又推動了三大惡法；如今這一趟會期還沒開始，傅崐萁先是很多套劇本，很多種說法自己到底人在哪裡，是健康還是感冒，但最後被印證他還是人在香港，會期前每一個關鍵的時刻必然有著他去向中國來領旨來探尋意見，這已經成為傅崐萁過去一年領導國民黨團的基本配備，凡事都要問過北京。

吳思瑤質疑，這次傅崐萁回來又要要推行什麼法案？是北京所要求的國家安全戰略法，要凌駕總統的國安統御權，讓整個國家安全系統出現漏洞嗎？或者是為了國民黨深陷的罷免風潮而尋求援助、爭取資源呢？更讓人可議的是，傅崐萁將重要的朝野協商擱置一旁，以重感冒理由逃避會議，卻跑到中國接受指示，這究竟是對台灣民眾利益的看重呢？ 還是把中國的指令看得更為重要呢？

對於人在香港一事，傅崐萁回應，身為花蓮的區域立委，自己從18 日週二上午八點一直到中午，都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並且同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料。這也是在他2017年擔任花蓮縣長期間，推動促成的香港快運班機直飛花蓮-香港後因疫情而停航，在去年12月再重啓他就已敲定，要自費參加今年開展的香港觀光博覽會，為花蓮的觀光與旅遊業者加油。