港詐騙新手法！　普通話男找落單女子去女廁幫送衛生棉...藏可怕結果

▲香港出現操普通話口音，疑似電詐集團成員的男子隨機尋找落單女生的情景。（圖／翻攝threads，下同）

文／香港01

香港九龍灣疑出現新型騙案！有港女晚上時分於德福廣場外遇到操普通話男子鬼鬼祟祟尋找女路人，請求一起去女廁幫忙，她覺得對方有可疑，懷疑是「幫忙送衛生巾（衛生棉，下同）」騙案，遂立即拍下影片於網上分享，提醒女生們，「一個人要小心！」

大陸網上早已流傳「幫忙送衛生巾」騙案，有男歹徒專門相中落單女生，請求幫忙往女廁送衛生巾予女朋友，女生跟隨歹徒往遠處的女廁期間，歹徒會伺機行騙、打劫，甚至作出性侵。

港女於社交平台Threads發文，指17日（周一）在德福廣場門口「遇到個似係KK園（電詐集團KK園區）男人」，男子操普通話，「鬼鬼祟祟搵緊啲女仔幫佢去女廁門口唔知做咩，懷疑係叫人畀M巾女朋友嗰啲！」。

港女表示，她當時戴着藍牙耳機沒理會對方，男子遂尋找下一個目標。她拍下一段7秒影片，當時天色已晚，前方有名男子與一名女生對話不久，兩人就往不同方向離開。樓主港女驚恐道，「我第一次感覺到離KK園區又近咗」，又提醒「女仔一個人要小心」。

香港網友留言直指男子可疑，「呢個位離女廁好遠喎」、「如果係要M巾，直接叫佢便利店買，極度可疑」、「大陸好興，裡面有埋伏」、「之前又一城都有，懷疑係老笠，入到去就同黨落手」。

也有男網友認真發問，「咁如果女朋友真係喺入邊，男朋友買咗M巾入唔到去，咁應該點？」，網民紛紛指出，「叫佢女朋友自己行出來攞」、「用着紙巾墊住，出嚟拎」、「嚟M啫，唔係血崩，女係可以行出嚟」。

還有網友建議找保安及報警，「立即報警，不用多說，否則他們遲早找到個單純的女孩」、「同佢講有警察嚟緊即刻會走」、「叫保安跟住佢睇睇」。

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