教部禁台生與2陸校交流　傅崐萁嘆：民進黨井底之蛙

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

教育部長鄭英耀20日指出，考量中國華僑大學及廣州暨南大學被中國統戰部直接管轄，教育部將禁止我國公私立大學和這兩校交流合作，並禁止我國高中職鼓勵學生前往就讀。對此，國民黨團總召傅崐萁指出，當全世界正值經貿大戰，台積電面臨重大危機之時，賴政府只知道內鬥，持續當井底之蛙，「我實在覺得很悲哀」。

對於全面禁止我國公私立大學和華僑大學及廣州暨南大學交流合作一事，鄭英耀表示，學生到不同地方學習原本是好事，但進入中國統戰部直接管轄的大學就讀，帶有非關教育之特定目的，基於國家安全及保護我國青少年，教育部將禁止我國學校與該兩校交流合作。

傅崐萁直言，這就是民進黨一貫的手法，動用國家機器、搭配特定媒體，全面性對抹紅抹黑在野黨。民進黨無視廣州暨南大學是一間百年名校，幾乎全世界所有先進國家的教育部都承認其大學的學術成果及文憑，更有80多個國家的學生前往就讀，結果我國教育部不知道憑什麼依據，指對方是統戰學校，「我實在覺得很悲哀」。

傅崐萁說，當全世界正值經貿大戰，台積電面臨重大危機之時，賴政府只知道內鬥，持續當井底之蛙，試圖透過一貫伎倆，替大罷免添柴火，這讓他不僅感嘆，「賴清德若要殺在野黨立委，我們願意承受，但請不要破壞兩岸關係，跟台灣學術對外的基本水平跟認知」。

