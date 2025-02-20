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洗腎洗死病患！日男醫師「導管刺穿血管」沒發現　搶救5小時亡

▲洗腎有「家族群聚」　兄弟姊妹是尿毒患...洗腎風險高5倍。（圖／記者嚴云岑攝）

▲日本一名病患洗腎過程中，遭醫師用導管刺破血管，因此死亡。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

日本香川縣坂出市立醫院發生一起醫療事故，一名男醫師在替病患進行透析治療時，在將導管插入患者頸部血管的過程中，不慎刺破血管，但是醫師卻未發現，繼續療程，導致該名病患死亡。

根據《瀨戶內海放送》報導，坂出市立醫院召開記者會證實，院內2023年曾發生醫療事故，導致一名接受透析治療的患者死亡。根據醫院說明，這名患者原本在其他醫院接受腎衰竭末期治療，2023年6月因確診新冠肺炎，轉入坂出市立醫院住院。

住院隔天，坂出市立醫院一名內科男醫師替該名患者進行透析治療，因此將一根長約15公分的導管插入患者頸部血管。但是治療過程中，患者出現冒冷汗、心悸等異常反應，醫師隨即中止透析。

事後調查顯示，醫師將導管插入時，不慎導致血管破裂，但醫師當下並未發覺，而是繼續透析，直到病患出現異狀。

患者最終因為心肺功能停止，被緊急轉送至其他設備較完善的醫院搶救，但仍在5個小時後不治身亡。事發隔日，院長曾對該名醫師進行嚴厲的口頭警告。

坂出市立醫院承認醫療事故責任，並且與患者家屬達成賠償協議，預計21日將向坂出市議會說明賠償金額。

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