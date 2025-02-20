正妹OL晚上兼差「酒店頭牌」！　自爆靠1招從未被同事抓包

▲遙自爆，同事都不知道她私下兼職酒店小姐。（圖／翻攝自trilltrill）



記者王佩翊／編譯

日本一名知名酒店小姐上節目公開了自己的「雙面人生」，她自爆，除了晚上酒店工作，自己其實白天是一名普通上班族，同時還兼職珠寶設計師。在被問到是否會被同事發現晚上的工作時，她直言，因為上班都是素顏且戴眼鏡，因此截至目前為止，還沒有被同事發現過。

日本綜藝節目《CHANCE＆CHANGE》12日播出第25集，節目中請來全國各地的知名酒店小姐分享自身經歷。其中，一名首次登場的「正統派美女」也吸引眾人的目光。

目前服務於「NEXT銀座」的遙（はるか）表示，自己白天是一般的OL，晚上則化身為坐檯小姐。不僅如此，她同時也兼職珠寶設計師，每天僅靠4小時睡眠維持高強度的生活。

儘管酒店的收入不低，但是遙坦言，並不想失去「正常的生活」，擔心如果只是依靠晚上的工作，心理上會產生不安。她透露，有時候晚上的酒店工作收入甚至能超過白天正職工作1個月的薪水，但她仍選擇腳踏實地做2份工作，維持她的「雙面人生」。

遙表示，由於作息緊湊，她常常在工作結束後步行回家，但因為還需要長時間泡澡來調整狀態，所以通常洗完澡就要直接趕去酒店上班。

令人驚訝的是，她正職工作的公司同事對於她的雙重身分竟毫不知情。遙笑說，自己白天上班時總是素顏戴著眼鏡，所以從來沒有被同事抓包過，也沒有人發現有異。