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官方LINE宣傳波伽利大巨蛋演唱會　陳宥丞質疑：蔣市府標準在哪？

▲▼台北市議員陳宥丞質疑，蔣市府透過「台北市政府」官方LINE帳號替安德烈．波伽利演唱會宣傳，不知標準在哪、如何收費。（圖／陳宥丞議會辦公室提供）

▲台北市議員陳宥丞質疑，蔣市府透過「台北市政府」官方LINE帳號替安德烈．波伽利演唱會宣傳，不知標準在哪、如何收費。（圖／陳宥丞議會辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋演唱會限制解套後，台北市長蔣萬安大打「演唱會經濟」，目前國內歌手已有周杰倫、張惠妹到大巨蛋開過演唱會，3月將迎來首位外國藝人、韓星泰妍開唱，4月則有「上帝美聲」安德烈．波伽利演唱會。但台北市政府卻於18日透過官方LINE帳號宣傳安德烈．波伽利演唱會，使民眾黨台北市議員陳宥丞質疑「標準在哪」？

陳宥丞表示，台北市政府Line官方帳號最重要的功能，就是當有颱風、豪大雨淹水等災害發生時，有關停班停課、堤防水閘門開關即時訊息，以及各式補助申請資訊等，可以藉由Line帳號掌握最即時正確的官方消息，但最近有接到好幾位民眾反映，「台北市政府」Line官方帳號幫大巨蛋演唱會推播訊息，最近收到的就是4月4日舉辦的安德烈．波伽利演唱會。

陳宥丞提到，不禁讓人質疑的是，在遠雄先前還對市府嗆聲「台北大巨蛋為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北市政府依約抽成，無權涉及營運，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」的情形下，市府現在卻主動幫大巨蛋的演唱會用Line官方帳號打廣告，是在拿熱臉去貼遠雄的冷屁股？

陳宥丞指出，市府有必要對外說明，使用「台北市政府」Line官方帳號推播私人活動的標準、規則如何？哪些活動可以？是否需要收費？由誰負責准駁等，否則原意是為了讓更多市民即時掌握資訊的工具，現在卻好像變成替廠商打廣告的工具，「我想這應該不是大多數市民訂閱者想看到的發展，觀傳局有必要確保未來大多數推播的資訊，都是接收者真正需要的服務」。

台北市觀傳局回應，安德烈．波伽利為世界級古典跨界男高音，這場演唱會預期將吸引大量國內外音樂愛好者到台北朝聖，不僅可望帶動包含住宿、餐飲及購物等產業商機的成長，更向世界展現台北具備辦理國際級展演的軟硬體實力，有助提升台北市國際形象，向世界展現台北文化城市的魅力，更印證台北是國際級藝術家來台的最好選擇。

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