綠議員稱挺罷藍委店家遭「查水表」　北市府：「民眾檢舉」可不查？





▲台北市支持「罷免藍委」店家遭惡意檢舉、反覆稽查。（圖／許淑華議員辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

大罷免時代來臨，民進黨台北市議員今（20日）召開記者會，表示台北市參與罷免藍委連署店家，這一週遭「罐頭式檢舉」反覆稽查，喊話台北市長蔣萬安別讓公務員淪為政治打手。對此，台北市政府副發言人李政軒回應，難道議員是要民眾檢舉，市府可以不查嗎？又或是要求市府只要是「特定場所」，就不能依法依規行政？

針對今早民進黨台北市議員召開「請蔣萬安維護公民權，勿讓公務員淪為政治打手」記者會，李政軒20日上午透過文字回應，市府基層同仁面對檢舉陳情，都是依法依規辦理，「議員的意思難道是民眾來檢舉，市府可以不去查嗎？」相信議員的發言，不代表自己願意全面背書這些場所的公共安全，也不會要求市府只要是特定場所，就不能依法依規行政。

李政軒質疑，「對於民眾依規定進行的檢舉，難道議員認為市府可以去查檢舉人是誰嗎？還是議員要求市府違反《個資法》，去了解誰是檢舉人？」包含環保局、消防局等市府局處皆已澄清事實，不但沒有所謂針對特定對象「查水錶」，更不應抹煞了市府同仁敬業努力的付出，相信社會大眾期待市府依法行政、沒有雙重標準。

民進黨台北市議員許淑華、林亮君、趙怡翔今（20日）上午在台北市議會召開記者會，提及近期台北市各區參與公民團體罷免連署的店家在12日至19日，同時密集性遭北市府以「民眾檢舉」為由到場稽查，包括雁域中心遭檢舉7件、鳥咖啡5件、配個咖啡8件、三橋文具店6件、continue gaming bar8件、左轉有書7件、陳文城基金會4件。

林亮君表示，尊重市民檢舉權利，但從這波檢舉明顯可看出，是在針對跟民間罷免團體合作的店，「不然北市成千上萬店家，為什麼剛好這些店家特別被用罐頭式檢舉方式，遭到各種稽查呢？我想背後也許有政治因素。」

林亮君舉例，例如店家「左轉有書」被針對所有可能違規項目檢舉，包括商業處、勞動局、環保局、都發局、建管處等管轄業務，質疑檢舉人「非常專業」知道店家營業需符合哪些項目；另外還有咖啡廳被檢舉「食用油未經處理，恣意排放造成環境問題」等，但該店只提供咖啡、飲品或簡單吐司點心，根本沒有油炸設備及餐點，可看出檢舉人都是憑自己的臆測，罐頭式全面針對。

趙怡翔提到，勞動局接獲的檢舉內容都指稱，店家勞工無上下班打卡記錄、加班費問題，但這幾間咖啡廳都是老闆、合夥人自己經營，沒有聘請任何員工，何來檢舉內容指稱的違反勞基法？且有店家在19日才收到勞動局公文，並限期21日前要求說明，面對無中生有的檢舉內容，更讓守法的店家們心寒。

許淑華也舉例，「鳥咖啡」被稽查垃圾分類問題，但該大樓是委託民間收垃圾人員，收取垃圾的廖伯伯被稽查人員詢問收垃圾流程，廖伯伯表示「鳥咖啡」垃圾分類乾淨、非常輕鬆，卻反遭對方要求拿出垃圾物，「大家都知道公務員很辛苦，但不要拿雞毛當令箭，搞到廖伯伯心生恐懼，擔心收個垃圾有什麼問題？」

被問到遭檢舉店家都是與「罷藍委」公民團體合作，會不會認為背後有國民黨人士刻意針對？許淑華直言，「應該就是『反罷免』的人來惡意檢舉，否則誰會這麼懂相關局處業務？要就是議員助理，不然就是立委助理，否則不太有可能。」曾有某立委稱要「加倍奉還」，而這是不是「加倍奉還」，答案呼之欲出，也不用做其他揣測。

▼許淑華、趙怡翔、林亮君共同召開「請蔣萬安維護公民權益，勿讓公務員淪為政治打手」記者會。（圖／記者袁茵攝）