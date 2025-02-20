挺罷藍委店家遭「罐頭式檢舉」反覆稽查　綠喊話蔣萬安維護公民權益

▲許淑華、趙怡翔、林亮君共同召開「請蔣萬安維護公民權益，勿讓公務員淪為政治打手」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

大罷免時代來臨，根據中選會統計，2月3日早上8時30分起至19日傍晚5時30分止，共收到64件罷免案，其中54案為立委罷免案。但台北市參與罷免藍委連署店家，這一週卻遭到「罐頭式檢舉」反覆稽查，民進黨議員質疑，可能是被議員助理或立委助理惡意檢舉，否則為何這麼懂局處業務？並成立「反查水表專線」協助市民，以及喊話台北市長蔣萬安別讓公務員淪為政治打手。

民進黨台北市議員許淑華、林亮君、趙怡翔今（20日）上午在台北市議會召開記者會，提及近期台北市各區參與公民團體罷免連署的店家在12日至19日，同時密集性遭北市府以「民眾檢舉」為由到場稽查，包括雁域中心遭檢舉7件、鳥咖啡5件、配個咖啡8件、三橋文具店6件、continue gaming bar8件、左轉有書7件、陳文城基金會4件。

林亮君表示，尊重市民檢舉權利，但從這波檢舉明顯可看出，是在針對跟民間罷免團體合作的店，「不然北市成千上萬店家，為什麼剛好這些店家特別被用罐頭式檢舉方式，遭到各種稽查呢？我想背後也許有政治因素。」

林亮君舉例，例如店家「左轉有書」被針對所有可能違規項目檢舉，包括商業處、勞動局、環保局、都發局、建管處等管轄業務，質疑檢舉人「非常專業」知道店家營業需符合哪些項目；另外還有咖啡廳被檢舉「食用油未經處理，恣意排放造成環境問題」等，但該店只提供咖啡、飲品或簡單吐司點心，根本沒有油炸設備及餐點，可看出檢舉人都是憑自己的臆測，罐頭式全面針對。

趙怡翔提到，勞動局接獲的檢舉內容都指稱，店家勞工無上下班打卡記錄、加班費問題，但這幾間咖啡廳都是老闆、合夥人自己經營，沒有聘請任何員工，何來檢舉內容指稱的違反勞基法？且有店家在19日才收到勞動局公文，並限期21日前要求說明，面對無中生有的檢舉內容，更讓守法的店家們心寒。

許淑華也舉例，「鳥咖啡」被稽查垃圾分類問題，但該大樓是委託民間收垃圾人員，收取垃圾的廖伯伯被稽查人員詢問收垃圾流程，廖伯伯表示「鳥咖啡」垃圾分類乾淨、非常輕鬆，卻反遭對方要求拿出垃圾物，「大家都知道公務員很辛苦，但不要拿雞毛當令箭，搞到廖伯伯心生恐懼，擔心收個垃圾有什麼問題？」

而3名議員也成立「反查水表專線」，包括「林亮君議員服務處地址：大同區錦西街74號／電話：02-2557-0658」、「趙怡翔議員服務處地址：文山區興隆路二段61巷6號／電話：02-8663-1330」、「許淑華議員服務處地址：信義區虎林街164巷68號／電話：02-2720-0555」，或者是可以傳訊息至官方LINE，希望協助市民免於恐懼。

▲台北市支持「罷免藍委」店家遭惡意檢舉、反覆稽查。（圖／許淑華議員辦公室提供）

被問到遭檢舉店家都是與「罷藍委」公民團體合作，會不會認為背後有國民黨人士刻意針對？許淑華直言，「應該就是『反罷免』的人來惡意檢舉，否則誰會這麼懂相關局處業務？要就是議員助理，不然就是立委助理，否則不太有可能。」曾有某立委稱要「加倍奉還」，而這是不是「加倍奉還」，答案呼之欲出，也不用做其他揣測。

許淑華強調，蔣萬安應該出面呼籲大家理性公平看待罷免，因為這是民主程序，不要做惡性檢舉，避免過多紛擾；倘若蔣沒有公開喊話，變相助長惡意檢舉的人繼續恣意妄為，未來可能出現諸多態樣，別讓大家覺得生活在台北市很恐懼、可能遭到霸凌。另選區的藍委也應出面呼籲，否則惡意檢舉會造成非常多民怨，只會助長罷免連署速度更快。

林亮君也補充道，依「北市府及所屬各機關處理人民陳情案件注意事項」第11條，對同一陳情人不同事由陳情案，應予受理及處理，但若同一陳情人有持續或大量且顯有耗費機關行政資源之虞，查明確認前述情事，簽報機關首長同意，不予處理後，回復陳情人並副知機關研考人員，「機關首長擁有裁量權，若發現同一家店被多次檢舉，可以減少稽查，希望市府也能避免公務員疲於奔命。」