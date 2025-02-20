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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑綠對林岱樺、陳怡君不同　民眾黨團：助理費案是政治追殺工具？

▲▼立院民眾黨團質疑，助理費是「制度問題」，還是當權者「政治追殺工具」？（圖／立院民眾黨團提供）

▲立院民眾黨團質疑，助理費是「制度問題」，還是當權者「政治追殺工具」？（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今（20）兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，林岱樺則大喊「政治干預司法、司法干預初選」。立院民眾黨團表示，民進黨對林岱樺、民進黨台北市議員陳怡君態度天壤之別，不難聯想派系鬥爭，且民代助理費制度確實存有許多模糊空間，以停職的新竹市長高虹安為例，連高院都聲請釋憲，但大法官卻草率不受理，如今綠民代也捲入助理費疑雲，若想用同樣理由辯解，恐也嘴軟無力。

針對林岱樺涉嫌侵占助理費，林高舉雙手大喊「司法干預初選、政治干預司法」，立院民眾黨團今（20）上午表示，無獨有偶，陳怡君也被控，從2019年開始利用弟弟和弟媳等4名親友當人頭助理，詐領高達300多萬助理費，其辦公室主任遭收押，陳怡君目前雖以一百萬交保，但高院已發回交保裁定，將重開羈押庭。

立院民眾黨團指出，面對陳怡君和林岱樺，民進黨中央態度微妙，陳怡君案裝沒事、林岱樺案則火速由民進黨發言人出來說「尊重司法調查，勿枉勿縱」，回應力道強弱有別，不難讓人聯想到派系鬥爭與高雄市長民進黨初選角力。

▲▼林岱樺 辦公室遭搜索 檢調帶走多箱資料。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林岱樺在立法院辦公室遭搜索，檢調帶走多箱資料。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團提到，相較黨中央，綠營側翼倒是積極放話護航，稱「助理費問題不一定是貪汙，是因為制度缺陷」、「議員薪水低入不敷出，不得不用人頭把錢洗出來，支付服務處水電費、跑紅白帖、油費」、「如果要查，所有議員都難逃助理費的問題」，但若是人頭助理詐領，本來就天理難容，絕對不像雙標側翼廢話說的那麼「合情合理」、「不得不然」。

不過，民眾黨團認為，民代助理費制度確實存有許多法律模糊空間，以高虹安案為例，連高等法院日前都向憲法法庭聲請釋憲，因高院認為「民代公費助理費與加班費的定額『支用界定模糊』，且《立法院組織法》第32條第1項規定牴觸《憲法》明確性原則，導致民代一不小心就觸法」，也因為明確性不足，檢察官經常對助理費的片面理解，進而可以認定犯罪事實並予以起訴，這樣的模糊，早就讓助理費變成可用來政治偵防、司法追殺的工具。

民眾黨團稱，許多法界的人原本期待憲法法庭能從實務與制度面進行通盤檢討，沒想到大法官卻僅以數頁報告草率回應「不受理」，如今民進黨從中央到地方民代也涉入助理費疑雲，想再用同樣的理由聲請釋憲或辯解，恐怕也會嘴軟無力。

最後，民眾黨團強調，應該捍衛價值與公平性的憲法法庭，無視法官與人民的求助，對助理費制度性問題一推二百五，對執政黨的政治性議題卻貼心服務到家，民代助理費的制度面問題一日不解決，就無法建立客觀的法律秩序，讓民代經常在不確定的定義上走鋼索，人人自危，更成了當權者拿來對付政敵，政治鬥爭清算的工具。

▼林岱樺怒喊「政治干預司法、司法干預初選」 。（圖／民眾提供）

▲▼ 林岱樺 。（圖／民眾提供）

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