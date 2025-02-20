竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

▲竹聯幫幫主黃少岑5日下午移靈到北市信義區慈恩園。（圖／記者張君豪翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑2月4日在台北榮總因病過世，治喪委員會名單各黨政要雲集，包含王金平、柯建銘、段宜康、黃承國、連勝文、洪秀柱、謝立功，以及商界代表尹衍樑，而接班竹聯幫龍頭的劉振南，則曾任侯友宜競選總部顧問。對此，時代力量今（20日）表示，名單中不僅涵蓋藍綠白三大政黨，更有退休警界高層與商界人士，顯示黑道與政、商、警界的緊密連結令人擔憂。應當要求政治人物與黑道劃清界線，否則人民如何信任「杜絕黑金」的口號？

黃少岑治喪委員則包含前高階警官、各黨政治人物、立法委員、縣市議員，包含：丁廣鋐、刁建生、牛煦庭、王炳漢、王傑、白珮茹、朱達安、何勝豐、余文榮、余邦彥、吳俊立、吳琪銘、呂玉玲、李正林、李伯毅、李明賢、李長麟、李彥秀、李乾龍、李德維、李曉鐘、汪佳育、谷家華、林平候、林正杰、林命群、林宜瑾、林昭賢、林逢春、邱志偉、邱昌其、邱奕勝、邱若、金瑞隆、胡鴻仁、范邦宇、徐弘庭、馬述康、高人傑、張峻、張斯綱、梁懷、莊瑞雄、許淑華、陳志鴻、陳亮旭、陳鴻源、麥升陽、費鴻泰、馮寄台、黃希文、黃凱、楊仁烽、葉林傳、劉慶璋、潘一全、蔡錦賢、蔡鎮宇、蔣根煌、鄧儒宗、鄭正鈐、鄭麗文、鮑泰鈞、戴錫欽、謝立功、魏仁宇、羅昌鑑、羅智強、嚴崇瑞、蘇俊龍。

時力表示，名單中，國民黨籍政治人物的數量居冠，尤其是泛藍地方議會的正副議長多人列名，突顯國民黨地方勢力與幫派力量的關係仍盤根錯節，更令人震驚的是，除了王金平擔任榮譽主任委員外，現在執政黨團的柯建銘總召竟也擔任主任委員，這些握有權力者，毫不避諱地展現與幫派的關係，令人震驚。

時代力量續指，早在2010年，時任台中市長胡志強曾多次表態「向黑道宣戰」，但卻仍名列「憨面」李照雄的治喪委員會副主委，當時即引發社會各界強烈批判。然而，15年後的今天，從執政黨到在野黨，仍然繼續賣幫派的面子，公開列名黑道的治喪委員會，難道這就是台灣政治要傳遞給下一代的價值觀？

時力認為，幫派組織在任何社會中或許難以一夕消失，但民主政治的基本底線，應當是要求政治人物與黑道劃清界線，不應公開為黑道背書。否則，人民如何能信任司法？如何相信「杜絕黑金」的口號？又該如何相信政治人物「向黑道宣戰」的決心？

最後，時力說明，日本早在1992年便制定《暴力團對策法》，明文禁止政治人物與黑道公開往來。相較之下，台灣社會對於政治人物的要求，真的太過於寬容。時代力量表示，一個進步的民主社會，不能把「黑道」與「政治」水乳交融的這種病態視為常態。

