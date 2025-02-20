　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

提升養護機構防災安全　南消七大隊辦理場所實地踏勘

▲台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提前發現潛在的安全隱患，制定更有效的應對方案，台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。

▲台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

養護中心住民多為長者與避難弱勢族群且行動不便，火災時疏散困難，因此防火防災工作至關重要。本次踏勘讓消防人員熟悉建築構造、逃生動線、安全梯與消防安全設備位置，並針對不同樓層制定搶救戰術。消防人員也提出防火管理改善建議，並進行防火宣導，使機構人員能迅速應變，及時疏散住民，減少傷亡。

▲台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，透過場所實地踏勘可讓消防人員更了解場所狀況，並且讓養護機構人員及住民熟悉逃生避難流程，提升自我保護與初步搶救能力。

▲台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯強調，了解空間配置與避難動線，能及早發現安全隱患，降低災害風險。他也呼籲近期地震頻繁，市民應提高防災意識，檢查並固定大型家具，防止震動倒塌，同時冬季用火用電量增加，應注意安全，保持環境整潔與通風，避免火災發生，共同打造安全的生活環境。

▲台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曹雅雯遭狂粉跟騷！強搶行李畫面曝　指甲被扯斷
陳曉官宣離婚前被爆「喝到爛醉」站不穩　畫面曝
2歲兒遭虐「1瓶奶撐1天」　土城狠父母移送畫面曝
「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！全場開罵
快訊／林岱樺再發聲！「粉身碎骨渾不怕　要留清白在人間」
台中女疑遭下藥性侵亡　父私刑1死1重傷！判刑定讞
林岱樺服務處現況曝！　選民求助目擊搜索傻眼
還沒完！川普放話下個月宣布「一系列新關稅」
洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊下跪贖人　哈孝遠證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

體恤消防基層辛勞　民眾捐贈南消第一大隊痠痛貼布舒緩疲憊

貨車勾倒電線桿！橫跨路面難通行　屏東警即時排除

提升養護機構防災安全　南消七大隊辦理場所實地踏勘

屏東「粉紅帽子」阿北外出散步迷路　暖警巡邏車載他回家

屏縣環保局宣戰廣告亂象　會同各公所即起強力取締

7年級女生斜槓經營咖啡工作室　她開心分享開創副業歷程

台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

卡努風災後動員族人整修　仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重啟用

基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%　四市合力推動淨零碳排

諸羅山匠心匠藝菁英展草屯登場　集結40工藝師54作品傳統兼具創新

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

體恤消防基層辛勞　民眾捐贈南消第一大隊痠痛貼布舒緩疲憊

貨車勾倒電線桿！橫跨路面難通行　屏東警即時排除

提升養護機構防災安全　南消七大隊辦理場所實地踏勘

屏東「粉紅帽子」阿北外出散步迷路　暖警巡邏車載他回家

屏縣環保局宣戰廣告亂象　會同各公所即起強力取締

7年級女生斜槓經營咖啡工作室　她開心分享開創副業歷程

台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

卡努風災後動員族人整修　仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重啟用

基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%　四市合力推動淨零碳排

諸羅山匠心匠藝菁英展草屯登場　集結40工藝師54作品傳統兼具創新

7-11合作星宇航空打造「紅絲絨可可莓果霜淇淋」！買1送1時段曝光

體恤消防基層辛勞　民眾捐贈南消第一大隊痠痛貼布舒緩疲憊

開飯川食堂聯手《黑白大廚》鄭智善　全球首賣「麻辣奶油蝦」

表哥揪投資5萬日領600元　他衰淪「還債ATM」

光焱科技明日開放申購　抽中一張有望賺16萬元

教部禁台生與2陸校交流　傅崐萁嘆：民進黨井底之蛙

川普裁員大刀砍向AI與晶片機構　500人飯碗不保

曹雅雯遭女狂粉跟騷！車站內強搶行李畫面曝　指甲也被扯斷

深夜「無菜單日料」開箱！隱身逢甲商圈低調巷弄　預約才能吃到

去年新增節電48億度「達成率106％」　估2027年累計達206億度

小龍女暢玩2025台灣燈會 逛中華電信攤位體驗AI變臉趣味十足

地方熱門新聞

台中新光三越廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

基北北桃公共運輸定期票使用量　佔全國80%　

台中聯合大稽查　愛買、大買家被開罰

台經院景氣中心預測蛇年「北冷南熱」　建議進軍東南亞市場

仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重新啟用

諸羅山匠心匠藝菁英展即起草屯登場

嘉義水上南靖產業園區　疏濬土方填高改善低窪

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

紅蘿蔔災損慘重！陳亭妃火速通報籲農業部補助

中央大學攜手國泰投信企管系　開課

大甲溪光明抽蓄計畫影響周遭生活

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

選品店開幕遇新光三越氣爆案　品牌霸氣宣布：捐50%營業額助受難者

更多熱門

相關新聞

要求烏克蘭割地！　俄羅斯對基輔提3要求

要求烏克蘭割地！　俄羅斯對基輔提3要求

美國國務卿魯比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯舉行會談，針對結束俄烏戰爭取得進展。只不過就在會談前夕，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）在聯合國安理會上宣稱，烏克蘭應該要割地、總統澤倫斯基下台，且烏克蘭應該要成為非軍事化的中立國家。

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」！達人曝真相

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」！達人曝真相

外籍男子屏東市「路溜」直排輪 警:罰500元

外籍男子屏東市「路溜」直排輪 警:罰500元

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事南消預賽第一

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事南消預賽第一

女台88被撞噴「斷3截」慘亡　警揭遠離死神步驟

女台88被撞噴「斷3截」慘亡　警揭遠離死神步驟

關鍵字：

養護機構防災安全南消

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

iPhone 16e亮相！　蘋果3機型下架宣告「1規格」走入歷史

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面