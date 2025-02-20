提升養護機構防災安全　南消七大隊辦理場所實地踏勘

▲台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提前發現潛在的安全隱患，制定更有效的應對方案，台南市消防局第七大隊20日至明興老人長期照顧中心，辦理場所實地踏勘，藉此強化消防人員火場救災能力，並提升長照住民與機構人員的防火防災意識。

養護中心住民多為長者與避難弱勢族群且行動不便，火災時疏散困難，因此防火防災工作至關重要。本次踏勘讓消防人員熟悉建築構造、逃生動線、安全梯與消防安全設備位置，並針對不同樓層制定搶救戰術。消防人員也提出防火管理改善建議，並進行防火宣導，使機構人員能迅速應變，及時疏散住民，減少傷亡。

第七大隊大隊長石家源表示，透過場所實地踏勘可讓消防人員更了解場所狀況，並且讓養護機構人員及住民熟悉逃生避難流程，提升自我保護與初步搶救能力。

消防局長李明峯強調，了解空間配置與避難動線，能及早發現安全隱患，降低災害風險。他也呼籲近期地震頻繁，市民應提高防災意識，檢查並固定大型家具，防止震動倒塌，同時冬季用火用電量增加，應注意安全，保持環境整潔與通風，避免火災發生，共同打造安全的生活環境。