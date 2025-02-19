傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

▲訪日旅客仍可以用簽名認證。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，不過傳出日本為了防止信用卡盜刷，4月起刷卡要輸入4位PIN碼「暗証番号」，且不能簽名，導致台灣各銀行客服電話被打爆，到底密碼是什麼？前台大醫院感染科醫師、旅日達人林氏璧指出，有日本新聞寫道，新制上路後，外國旅客仍可以簽名認證，但實則尚未確定，建議民眾多等等。

林氏璧在粉專發文，近日網路上熱議，從4月起在日本刷卡將需輸入PIN碼，且不能簽名，消息一出，聽說台灣的各銀行客服電話都被打爆了，「被問什麼是暗証番号，還有人問到的答案是就是預借現金密碼，真的是這樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧指出，在日本刷卡被要求輸入密碼時有所聞，但台灣的信用卡本來就沒有這種設定，美國好像也沒有，不過日本和中國的信用卡就有，「這和預借現金密碼應該是兩回事才對」。

林氏璧進一步詢問了銀行和台灣JCB，「目前還無法有個確切的答案，他們還在和日本方求證中」，一旦有確認的答案，將會向大家報告。林氏璧提到，這項新制早在一個月前就有日本新聞報導，但對外國遊客的影響尚不明確。專家認為，沒有設置PIN碼的訪日旅客，可以用簽名認證。

林氏璧建議大家再等等，不要急著打電話問銀行，「他們可能也不知道正確答案」；他猜測，可能只是規範日本國內的信用卡和金融卡，大家不需要太緊張。

貼文曝光，掀起網友討論，「上次入住東橫在使用自助機器辦理入住，刷卡也要求我密碼，後來只好改到櫃台人工辦理入住刷卡」、「幾年前去日本住宿報到要刷卡扣款也是要我輸入4位數密碼，測試了幾個我常用的密碼一直錯誤，後來只能改付現」、「日本最近很多政策我已經不知道是擾民還是真想改革」、「日本信用卡如果你忘記密碼，可以直接刷卡機上按『完成』，之後刷卡機會要求你簽名，就可以消費」。