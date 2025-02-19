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要烏克蘭割地！　俄駐聯合國大使提3要求

▲▼烏克蘭國旗。（圖／路透）

▲俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞對烏克蘭提出3要求。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿魯比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯舉行會談，針對結束俄烏戰爭取得進展。只不過就在會談前夕，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）在聯合國安理會上宣稱，烏克蘭應該要割地、總統澤倫斯基下台，且烏克蘭應該要成為非軍事化的中立國家。

CNN指出，美俄官員均未表明是否詳細討論俄羅斯與烏克蘭願意做出哪些讓步來結束俄烏戰爭，涅班濟亞17日公開談及俄羅斯多項要求，但其中許多項極可能被烏克蘭視為不可接受。

要求烏克蘭割讓土地

涅班濟亞說，俄羅斯希望烏克蘭放棄頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、札波羅熱，因為這些地區與克里米亞（俄羅斯2014年非法併吞的烏克蘭南部半島）已不可改變地失去了，且早就加入俄羅斯聯邦。

美國衝突監測機構戰爭研究所（Study of War）表示，俄羅斯現階段占領盧甘斯克約99%土地、頓內茨克約70%地區、赫爾松約75%地區、札波羅熱約75%的地。

點名澤倫斯基下台

不只如此，涅班濟亞也表明，俄方希望澤倫斯基下台。

澤倫斯基在2019年第二輪總統大選壓倒性勝出，任期本該在2024年結束，但因俄羅斯發動全面入侵，烏克蘭實施戒嚴禁止選舉，因此澤倫斯基仍為烏克蘭總統。

烏克蘭成為非軍事化中立國家

涅班濟亞提到，烏克蘭應該是非軍事化的中立國家，不加入任何團體或聯盟。

不過烏克蘭長期以來堅持希望能夠加入北約，北約則表示，只要符合標準，北約大門都會向任何希望加入地國家敞開。

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