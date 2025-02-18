亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事　南消預賽第一

▲台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽，另分別由新北市及香港隊取得決賽資格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球矚目急診醫學會辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事(2025 EMS ASIA Competition)，2025年在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，本次吸引7個地區（菲律賓、香港、馬來西亞、台灣、泰國、日本）13支隊伍前往同場競技，台灣本次也分別由新北市、桃園市、台南市以及高雄市政府消防單位各組成隊伍前往。

在18日的初賽，由台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽，另分別由新北市及香港隊取得決賽資格。

市長黃偉哲首先先恭喜晉級的隊伍，並表示此次是台南市首次出國參加國際賽事，能拿到好成績並非偶然，是經過選手們本身的實戰經驗跟不斷的練習才能達成。

消防局長李明峯表示，此次選手的組成有消防局的指導醫師（奇美醫院）、高級救護技術員及具有義消身份的專科護理師（柳營奇美），他們利用工作閒暇之餘採多段式分散練習，要能夠順利晉級真的需要相當的默契。

消防跟醫療工作都是需要有高度團隊合作的單位，台南市不管在院前院後緊急救護實務上將效能發揮到淋漓盡致，現在連救護競賽也要展露頭角放眼國際，讓大家幫進入決賽的台灣隊伍加油！