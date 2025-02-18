女台88被撞噴「斷3截」慘亡！警曝關鍵原因　揭遠離死神步驟

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉台88快速道路15.5公里處，於16日深夜10時許，發生1人死亡、1人受傷事故，屏東縣政府警察局提避免發生二次事故作為，籲請用路人注意。

▲屏東縣政府警察局提避免發生二次事故作為，籲請用路人注意。 （圖／記者陳崑福翻攝）



警方表示，該起事故，原先是2部自小客車因追撞發生財損事故，駕駛人於車輛後方擺放故障標誌後，隨即至內側分隔島等候，未料約10分鐘後，後方車輛行駛至事故路段時因反應不及，撞上事故車輛並波及站立在分隔島旁的駕駛人，導致1人被撞到對向車道慘死。

屏東縣政府警察局表示，快速道路車速較快，事故發生後應避免將車輛停留於內側車道，並應依循以下七大安全處置步驟：(1)開啟危險警示燈、(2)放置車輛故障標誌、(3)離開車輛至安全處所、(4)撥打電話通報、(5)拍攝記錄事故現場、(6)移置車輛、(7)等待員警抵達現場。

警察局進一步說明，故障標誌應放置於事故車輛後方100公尺以上，以提供後方來車充分的反應時間，降低二次事故風險；而所稱「安全處所」係指護欄外側、避車彎、路肩或下交流道等區域。對於無人受傷或死亡且車輛毀損輕微（尚能行駛）之交通事故，應於後方100公尺處放置車輛故障標誌，並迅速拍攝事故現場全景及碰撞點，完成後盡速移置安全地點，再行報警處理。

警察局局長戴台㨗表示，快速道路上車速快、視線易受限，駕駛人應謹記「開、放、離、撥、拍、移、等」原則，確保自身安全。若事故發生於夜間或視線不佳路段，故障標誌的放置距離應適當增加，以提供後車足夠的反應時間；此外，行駛快速道路時應全程保持專注、適時使用危險警示燈提醒後方車輛，並避免超速或違規駛入路肩，以降低事故及二次事故的發生風險。