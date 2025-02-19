跳傘訓練遇強風　大馬士兵被吹走！飄出軍營「撞機車」受傷

▲大馬一名傘兵在訓練中突遇強風，意外撞上機車受傷。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名軍人在進行跳傘訓練時，疑因強風吹襲導致降落傘偏離原定降落區，最終墜落至軍營外的道路上，並與一輛機車發生碰撞。幸運的是，這名軍人只受了一點輕傷，而機車騎士則毫髮無傷。

綜合當地媒體報導，這起意外發生於2月15日，地點位於馬六甲郊區丹絨比達拉（Tanjung Bidara）一帶。從網上流傳的事發影片可見，一名身穿軍服的傘兵在降落過程中無法控制降落傘，最終掉落至軍營外一座回教堂附近的馬路上，並撞上一輛正在行駛的機車。

馬來西亞皇家陸軍發表聲明指出，受傷軍人為29歲的莫哈末查希爾下士，他隸屬於皇家馬來士兵團第18營，事發當時正在參與2025年首場「鷹雨燕自由訓練」跳傘演習。當天共有6名軍人參與訓練，莫哈末查希爾為第3名出發的士兵，不料卻在接近降落區時突遇強風，風向改變使降落傘被吹偏離原定位置，而不幸發生意外。

事發後，軍方救援隊迅速抵達現場，確認機車騎士未受傷，並將莫哈末查希爾送往軍營醫院檢查，證實他只受到了輕傷。目前，軍方正對此展開調查，並呼籲民眾在官方調查完成前勿作出任何揣測，以免造成不必要的誤解。