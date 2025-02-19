美國國務院：依法挺台灣自衛　通知國會前不評論軍售

▲外媒稱台灣正考慮向美購買CDCM和HIMARS，美國表示依法支持台灣自衛能力，但暫不對軍售做出評論。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣據外媒報導正考慮向美國採購岸防巡弋飛彈（CDCM）以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭，美國國務院今天對此表示，美方依法支持台灣的自衛能力；在正式通知國會前，國務院無法評論可能的軍售案。

路透社昨天引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元（約新台幣2290億至3270億元）的軍武，盼在中國持續對台施加軍事壓力之際，贏得美國總統川普政府的支持。

其中一位知情人士對路透社指出，台灣計劃提出特別國防預算，著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。對此，台灣國防部未具體回應。

美國國務院一名發言人今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美國依據台灣關係法，將持續支持台灣的自衛能力。根據政策，在正式通知國會之前，「我們無法對可能或待定的武器轉讓發表評論或進行確認。」

川普1月20日上任以來，已依序批准對日本、埃及、科威特、以色列及羅馬尼亞的軍售案。

路透社另引述3位消息人士報導，美國其他外交職位正進行重大調整，但美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）將續任現職。

谷立言上任未滿1年，職務是否有可能出現變動，美方官員下午只對中央社表示，國務院網頁上寫明「谷立言是AIT台北辦事處處長」。