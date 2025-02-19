川普月底將會見普丁　不甩基輔不滿被排除談判：我有能力結束戰爭

▲川普表示自己將在月底前會見普丁。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普表示，他可能會在本月底前與俄羅斯總統普丁會面，並對烏克蘭未被納入美俄在沙烏地阿拉伯舉行的戰爭談判不以為然。此舉引發美國國內與國際社會的廣泛關注，前白宮官員批評川普的言論有助於俄羅斯宣傳，並強調俄方才是戰爭的肇事者。

據路透社報導，川普18日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）的新聞發布會上，被問及是否計劃在月底前與普丁會面，而川普也大方回應道，「可能會。」早前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在沙烏地阿拉伯首都利雅德表示，目前美俄雙方尚未確定川普和普丁舉行峰會的具體日期，但已就烏克蘭問題建立了工作。

針對烏克蘭未被邀請參與談判的爭議，川普表示，基輔當局早在3年前就應與俄羅斯達成協議，以免戰爭爆發，「你們已經打了3年了，你們早該結束這場戰爭……哦不，你們原本就不應該開始，你們本來是可以達成協議的。」

川普的這番言論引發了前總統拜登政府的不滿。其白宮國家安全會議發言人塞維特（Sean Savett）在社群媒體上發文，強調是俄羅斯無端入侵烏克蘭，並指責川普「完全接受了普丁的宣傳」。

此外，川普還抨擊拜登政府處理烏克蘭問題的方式，並表示自己有能力結束戰爭。他同時呼籲烏克蘭舉行選舉，並表示若歐洲希望派遣維和部隊進駐烏克蘭，他也不會反對。