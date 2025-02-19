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以哈停火談判將啟動！哈瑪斯本周再釋放6人質　首次歸還4具遺體

▲▼哈瑪斯武裝分子將人質交給紅十字國際委員會成員。（圖／路透）

▲哈瑪斯宣布本周將向以色列釋放6名人質並歸還4具人質遺體。圖為哈瑪斯此前將人質交給紅十字會的畫面。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯宣布將在2月20日歸還4具人質遺體，並於22日釋放6名被扣押加薩走廊的生還人質，但人質名單暫時還未被公開。目前，以色列已證實相關消息，並表示雙方已在開羅進行的間接談判中，就人質交換達成共識。這是自2023年10月7日戰爭爆發以來，哈瑪斯首次歸還人質遺體。

據法新社報導，根據1月19日生效的停火協議，哈瑪斯應在停火第一階段3月1日截至前，釋放33名以色列人質，以換取以方釋放的逾千名巴勒斯坦囚犯。截至目前為止，以色列已有19名人質獲釋。此外，在停火協議範圍之外，5名自戰爭爆發以來遭扣押的泰國公民也已獲釋。

以色列總理辦公室指出，目前仍在加薩的其餘14名人質已有8人確認死亡；以色列和哈瑪斯在埃及首都開羅進行間接談判期間，已達成協議讓6名人質在22日獲釋，比原定的3人多一倍，而這6人之中還包括了被哈瑪斯扣押超過10年的以色列平民。

與此同時，哈瑪斯也將在20日歸還4具人質遺體，其中包括2名兒童，而另外8具人質遺體也將在下周被歸還。根據協議，停火第二階段的談判原定於2月4日開始，但作為調停方的卡達表示，正式談判尚未啟動。以色列外交部長吉薩爾（Gideon Saar）19日透露，「談判將在本周開始。」

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