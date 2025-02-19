美俄結束停火會談！福斯：將推3階段和平計畫　烏克蘭大選成關鍵

▲美俄在基輔缺席下就俄烏戰爭停火舉行會談。福斯稱雙方討論了一項「三階段和平計畫」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美俄官員18日在沙烏地阿拉伯會面，商討有關結束俄烏戰爭的事宜，雙方達成4項共識。隨後，福斯新聞指出，雙方討論了一項「三階段和平計畫」，然而俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，他尚未得知該計畫的具體內容，而烏克蘭則強烈批評這場會談將基輔排除在外，並拒絕接受任何未經其同意的和平協議。

福斯新聞記者海因里希（Jacqui Heinrich）18日在社群平台X指出，多位了解沙烏地阿拉伯會談的外交消息人士告訴福斯新聞，美俄計劃提出一項「三階段和平計畫」，包括停火、烏克蘭舉行選舉，並簽署和平協議。

NEWS w/ @NanaSajaia - US/Russia 3 stage peace proposal would force new Ukraine elections: foreign diplomatic sources



The US and Russia are proposing a three-stage peace plan, according to multiple foreign diplomatic sources close to the talks in Saudi Arabia. The plan includes… — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) February 18, 2025

根據多名消息人士的說法，美俄雙方都將烏克蘭大選視為順利推動調解進程的其中一項關鍵因素，但海因里希認為，這肯定會引發爭議，因為俄羅斯不可能舉行「真正的選舉」，並將相關計畫解讀為俄羅斯希望透過選舉扶植親俄政權，從而確保有利於莫斯科的談判結果，而烏克蘭人也幾乎難以接受被親俄的傀儡總統領導。

後續消息指出，一位熟悉談判情況的美國官員淡化了選舉方面的問題，表示選舉並非目前談判的重點，只是未來可能探討的選項；而白宮至今尚未對相關報導做出評論。對此，拉夫羅夫18日向媒體表示，他尚未看到關於「三階段和平計畫」的具體內容，也未接獲相關資訊。

儘管此次會談是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美俄高層官員首次直接對話，雙方皆表現出一定程度的積極態度，但對於談判能否立即取得突破，各界普遍持保留態度。烏克蘭總統澤倫斯基則批評，這場會談未邀請基輔代表，並呼籲烏克蘭及歐洲國家應該參與公平的談判，而不是讓美俄單獨決定烏克蘭的未來。