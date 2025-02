美俄結束停火會談！福斯：將推3階段和平計畫　烏克蘭大選成關鍵

▲美俄在基輔缺席下就俄烏戰爭停火舉行會談。福斯稱雙方討論了一項「三階段和平計畫」。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美俄官員18日在沙烏地阿拉伯會面,商討有關結束俄烏戰爭的事宜,雙方達成4項共識。隨後,福斯新聞指出,雙方討論了一項「三階段和平計畫」,然而俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)表示,他尚未得知該計畫的具體內容,而烏克蘭則強烈批評這場會談將基輔排除在外,並拒絕接受任何未經其同意的和平協議。

福斯新聞記者海因里希(Jacqui Heinrich)18日在社群平台X指出,多位了解沙烏地阿拉伯會談的外交消息人士告訴福斯新聞,美俄計劃提出一項「三階段和平計畫」,包括停火、烏克蘭舉行選舉,並簽署和平協議。

NEWS w/ @NanaSajaia - US/Russia 3 stage peace proposal would force new Ukraine elections: foreign diplomatic sources



The US and Russia are proposing a three-stage peace plan, according to multiple foreign diplomatic sources close to the talks in Saudi Arabia. The plan includes…