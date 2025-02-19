林青穀「多劈美魔女」手段曝光　富太太為他離婚

▲林青穀（右）與雪兒（左）常一起出席公開場合，甚至拍攝合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被名醫林青穀以隱婚欺騙感情的小美說，林青穀被揭穿與外遇多年的女友「雪兒」仍在一起，他也不裝了，坦言兩人曾相約離婚，但他沒離成，所以砸重金讓原配睜一眼、閉一眼，此外，林青穀還大嘴巴炫耀另一情婦W女，讓小美下定決心與他分手。

與雪兒在林青穀住處擦身而過的1個多月後，小美竟在林的臉書見到雪兒赴日旅遊的影像，對比兩人臉書，說他們不是同一團的，沒人相信。發現紙包不住火，林開始扯謊告訴小美，表示雪兒是他相交十多年的女性友人，也是他在行醫之外，投資的一家公司執行長，兩個人只是朋友兼事業夥伴的關係。

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但劈腿這種事，經不起仔細推敲，後來小美又在林青榖的臉書及其住處，找到一些林與雪兒交往的蛛絲馬跡，經再三逼問，林也不裝了，直接嗆她：「我太太也知道雪兒的存在，她都容忍了，為什麼你不能乖乖跟她們和平共處？」

▲林青穀向小美坦承自己與雪兒的不倫關係，並表示兩人都愛。

林青穀告訴小美，雪兒年近60，他們倆交往十多年，對方本來是某家上市公司的董事長夫人，40歲左右就與他展開不倫戀，2人曾相約離婚後共度下半生，結果雪兒離了，他卻沒離婚。林說，他曾與妻子攤牌，要嘛放他跟雪兒廝守，要嘛睜一隻眼閉一隻眼，他會每個月給家用30萬元，再提供副卡讓太太盡量刷。

就這樣，林妻選擇委屈隱忍，默許雪兒繼續出現在林青穀身邊，但雪兒對於林沒有斬斷前一段婚姻，非常不滿，甚至不准林回家後與明媒正娶的太太上床。

小美告訴本刊，一切說開後，林青穀像是變了個人，之前委屈隱婚、騙她上床的體貼小男人身段全不見了，不但嗆說雪兒的財力與商場人脈對他事業幫助較大，不可能放棄，還常大肆炫耀自己的情史，讓已投入情感的小美陷入痛苦，此時林的大嘴巴又不經意透露另一名Ｗ女，終於讓小美決定分手。

▲林青穀的病患W小姐（圖）坦承與林不倫後封鎖小美，不再聯繫。

小美說，Ｗ女多年前曾是林青穀的患者，至於Ｗ女跟雪兒誰是林的小三？誰是小四？至今仍是個謎。為了瞭解Ｗ女與林的關係，小美先在臉書加Ｗ女為好友，一陣套話後，直接表明自己與林正在交往，還出示與林的親密合照以茲證明，結果Ｗ女只幽幽回了一句：「我並不意外。」

原來，Ｗ女跟小美差不多，都是在商場打拚的單身熟女，有點小成就，但經營得很辛苦，林青穀以名醫、名人的身分，聲稱可為其產品代言，接著信手拈來許多商場名人，保證可以提供資金幫助，於是Ｗ女就在利益需求與感情空虛的狀態下，成了林的女人。

▲小美抱怨林青榖同時擁有老婆與雪兒，林未否認，並極力安撫小美。



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