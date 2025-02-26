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喝醉搞上公公！人妻崩潰「不是為財產」：看到婆婆很愧疚

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻因喝太多酒，不小心與公公搞上。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／鏡週刊

堪稱SOD劇情竟真實上演！一名人妻近日淚訴因為喝太多，不小心與公公搞上，如今看到老公跟婆婆都會很罪惡，由於劇情太母湯，因此有不網友認為是「唬爛」的創作文。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」PO文表示，有一天不小心喝醉，結果不小心跟公公亂倫發生性關係，然後現在不知道該怎麼辦，「我現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺」。

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人妻懊惱表示，「該跟他們說嗎？我真的只是那天吃春酒喝得有點多，沒有特別的意思。」並坦言當初跟丈夫結婚時，夫家親戚一直覺得她是為了財產所以才嫁過來，因此很怕不倫關係被知道，擔憂親戚們真的就覺得她是為了財產，「這問題已經困擾我好幾天了，好幾天沒睡好了。」

貼文曝光，隨即掀起大票網友討論，「離婚吧，再考慮要不要和公公一起」、「會不會演變成妳老公以後叫妳媽媽」「困擾到時可以拿兩份財產嗎」、「講出來就散了這個家」。

但也有網友質疑創作文，「好了啦，不要再編了，誰不知道你是個男的。怎麼最近都這種劇本，很沒創意，你要是說跟婆婆發生什麼可能點閱率會更高。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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