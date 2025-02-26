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新北市推「撕除小廣告」　集滿5公斤還可以抽家電

新北市環保局推出了「撕除小廣告全民一起來」的活動，鼓勵市民清除街頭的小廣告，並以回收行動來換取多重環保獎勳和好禮。（本刊資料照）

▲新北市環保局推出了「撕除小廣告全民一起來」的活動，鼓勵市民清除街頭的小廣告，並以回收行動來換取多重環保獎勳和好禮。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

新北市環保局推出了「撕除小廣告全民一起來」的活動，鼓勵市民清除街頭的小廣告，並以回收行動來換取多重環保獎勳和好禮。今年的活動除了秤重小廣告紙，參與者每回收1公斤的紙張即可立即換取環保生活禮品外，還可以參加年度抽獎，獎品包括600元的郵政禮券。若累計回收5公斤的小廣告，除了可以進一步參與抽獎外，還能挑戰成為「撕小廣告達人」，並有機會獲得市值破萬家電大獎。

除了有機會拿回豐富獎品外，參與者還能夠申請環境教育時數認證。（新北市政府提供）

▲除了有機會拿回豐富獎品外，參與者還能夠申請環境教育時數認證。（圖／新北市政府提供）

除了有機會拿回豐富獎品外，參與者還能夠申請環境教育時數認證。每回收滿5公斤的小廣告，就可換取1小時的環境教育時數，這對於需要申請時數的民眾來說，是一個額外的好處。

活動將於今年4月1日開始，持續至11月30日，無論男女老少都可以參加，唯一的限制是環保局員工及依法負有清理責任的相關單位人員不在此列。參與者只需將收集到的小廣告帶至新北市的任一清潔隊進行秤重，不僅可以即時兌換禮品，還可獲得摸彩券，參加年度大獎抽獎活動。而若回收的數量達到5公斤，參加者可獲得更多摸彩券，並有機會晉級挑戰賽，掃描摸彩券上的QR碼登錄後，便可有一次抽取大獎的機會。

活動期間，參與者請注意，每位參賽者只會有一次獲獎機會，且每張摸彩券的序號只能登錄一次，若發現重複登錄或提交不實資料，將會取消抽獎資格。此外，為了確保環境教育時數能夠準確登錄，請參與者填寫正確的個人資料。

環保局表示，若活動遇到不可抗力的因素或有任何變更，將保留最終修改、調整和解釋的權利。希望透過這樣的活動，能夠引發市民的環保意識，讓大家共同努力清理市區的小廣告，創造更加乾淨、整潔的居住環境。


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