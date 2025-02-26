七星連珠228登場天有異象？　台北天文館小編一圖打臉

▲本週內將出現在日落後，七大行星並列夜空的景象。（圖／台北市天文館提供）

圖文／鏡週刊

最近網路上不斷有人討論起228將有「七星連珠」登場，還有命理師稱天有異象，可能會有災禍發生等等。不過台北天文館臉書小編昨（25）日po文，曬出一張七大行星的方位圖片，打臉「七星連珠」的說法，並直呼這根本就不是「連珠」。

近期網路上不斷出現228有「七星連珠」登場的相關資訊，還有命理師藉此分析，提醒民眾要注意、留意哪些事情。不過臉書粉專「台北天文通」的小編昨po文，提到大家可能會在各種平台看到「七星連珠」，「然而，我們卻完全沒有消息，這是因為根本就不是『連珠』，拋開張角談連珠，就跟拋開劑量談毒性一樣。」

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小編還曬出今年2月28日七大行星的方位圖，可見這些行星並未連成一線，以此打臉「七星連珠」的說法，小編更曬出2024年9月9日七大行星的預測方位圖，「其實就算是2040年那次的所謂『五星連珠』，在小編看來也不夠連！」

▲今年2月28日七大行星的方位圖曝光，可見這些行星並未連成一線，並非網路傳言的「七星連珠」。（圖／翻攝自台北天文通臉書粉專）

根據台北天文館提供資料，本週內將出現在日落後，七大行星並列夜空的景象，由西向東依序為土星、水星、海王星、金星、天王星、木星與火星，不過海王星、天王星為肉眼不可見，水星、土星則因過於接近太陽也難以看見，只有金星、木星與火星抬頭可見。

台北天文館也解釋，由於太陽系各行星的軌道都位於黃道面上下7度內，所以無論各行星運行至何處，從地球上看來大致都排列在黃道這條線附近，並非特殊天象，只是有時分列太陽兩側，有時在同側，例如2022年6月底，就曾發生過7顆行星同時出現在日出前的東方天空，而且觀察條件更好，但肉眼仍只能看到較為明亮的水、金、火、木、土星。「當這5顆明亮行星會聚於較小範圍內時形成引人注目的景象，因此古代將5顆行星會聚於30度範圍內稱為『五星連珠』，屬於少見天象，下次將出現在2040年」。



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