中國游泳網紅踩冰掉河溺斃　曾告訴圍觀者不要冒險救他

▲中國游泳網紅「履薄冰」掉河裡溺斃，曾告訴圍觀者不要冒險救他。（圖／翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國一名游泳網紅「永定河游泳的螞蟻」，在本月10日於北京永定河大橋踩冰，最終不慎落水溺斃。據悉他生前一度告訴圍觀者不要冒險救他，傳出他一度自救30分鐘，但仍敵不過失溫而溺斃河中。

據中國《上游新聞》報導，當天下午「永定河游泳的螞蟻」原定和朋友相約要冬泳，由於他比較早到，於是在河上結冰的地方行走散步。但沒想到結冰的厚度不夠，又薄又脆，導致冰面破開後，他整個人掉進河裡。傳出他一度試圖爬上來，但最後又掉進去河中。

另外報導也指出，有目擊者表示，「永定河游泳的螞蟻」一度要求圍觀者不要冒險救他，並試圖自救30分鐘，旁人則趕緊打電話報警求救。雖然救難隊獲報後抵達現場，不過「永定河游泳的螞蟻」仍不敵河中低溫，最後他因失溫而亡。

北京大興區水資源局永定河管理所職員表示，永定河禁止游泳。但有網友表示，實際上仍有人游泳。

▲「永定河游泳的螞蟻」仍不敵河中低溫，最後他因失溫而亡。（圖／翻自微博）



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