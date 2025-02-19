卡努風災後動員族人整修　仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重啟用

▲仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重新開幕啟用。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉春陽村中心位置坐落著荷戈富士山，沿著山勢則設有環村生態文化步道「史努櫻步道」，沿線有豐富的生態資源，以及傳統家屋及瞭望台等重要賽德克原民文化代表建築；林業及自然保育署南投分署委託春陽社區發展協會辦理傳統修繕工法傳承培訓計畫，藉由手作步道、修繕家屋及瞭望台等實務操作演練課程，讓該步道煥然一新。

步道啟用祈福典禮於14日舉行，由春陽村耆老領祭，偕同林業保育署南投分署長李政賢、仁愛鄉公所秘書陳國雄、協會理事長羅利明、春陽村村長許克信及村民們，共同向天地及祖靈祈求步道使用者的安全平順；李政賢指出，林保署自103年起致力推動能高越嶺國家步道周邊部落生態旅遊，以春陽村為起點，依序有精英村、都達村及德鹿谷村，讓遊客可進一步瞭解森林、山村與原住民族之間密不可分的鏈結。

南投分署介紹，史努櫻步道入口設有賽德克傳統建築家屋及穀倉，山頂還有一座賽德克文化代表性建築的瞭望台；傳統家屋則是以石板、木材、茅草等材料搭建而成，家屋內依據男、女主人的需求大致區分廚具區、狩獵工具區、狩獵成果區等，外側有一座穀倉，可堆放存糧，藉由家屋空間規劃，可了解原民的早期生活模式。

李政賢表示，112年卡努風災雖造成村內許多景點、設施都有不少損壞，但該分署自隨後即開始研議如何協助與促進部落持續發展生態旅遊，增加當地居民就業及發展綠色經濟，特別透過農村再生計畫協助南投縣仁愛鄉春陽社區發展協會，在村內號召村民籌組「手作步道工班」，由班長羅利財帶領，從工法講解、規劃設計、工項調派到施作修繕；工班隊前期以室內課程講述理論知識、後期則著重於步道及傳統建築的實務修整，傳遞手作步道知能、傳統家屋修繕技巧、瞭望台文化意義，並且留下影像記錄及教學日誌等書面資料，提供後人學習的資料來源。

分署指出，這次活動紀念品特別選用春陽村84歲長老宋愛花以賽德克傳統編織成的水壺提袋，若對賽德克原民文化生態旅遊之旅有興趣的民眾，可至臉書粉絲頁「能高山村遊」(https://www.facebook.com/share/18M2iX3fzu/?mibextid=wwXIfr)留言給小編，將由專人聯繫與回覆，歡迎民眾親自走訪春陽村，體驗原民文化的洗禮。