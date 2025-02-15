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林俊憲爭取經費重建　安平區王城里活動中心落成啟用

▲立委林俊憲積極爭取獲內政部補助500萬元，15日王城里社區活動中心舉辦落成啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委林俊憲積極爭取獲內政部補助500萬元，15日王城里社區活動中心舉辦落成啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平舊城區內的安平區王城里，里內擁有安平古堡等重要古蹟，是台南的觀光熱區之一，原王城里社區活動中心，因建築老舊不堪使用，經立委林俊憲積極爭取後，獲內政部補助500萬元並於2023年動工重建，15日王城里社區活動中心舉辦落成啟用典禮。

包括台南市長黃偉哲，立委林俊憲，市議員李啟維、盧崑福、林美燕、林依婷服務團隊與王城里里長黃景星、王城西發展協會理事長盧仲毅等都到場共襄盛舉，期望新的社區活動中心能成為社區里民休憩與活動交流的最佳去處。

▲立委林俊憲積極爭取獲內政部補助500萬元，15日王城里社區活動中心舉辦落成啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委林俊憲表示，安平是台南觀光人潮最多的區域，平日假日都是滿滿的遊客。而王城里不僅有眾多遊客，在地鄉親的社區活動也不少，原本老舊的社區活動中心無法滿足里民需求，因此在王城里黃景星里長反映後，他便積極向中央爭取經費，最後獲得內政部補助500萬元，加上台南市府自籌的2968萬元，才有今天完工啟用的成果。也希望未來社區活動中心能成為里民遊憩聚會的中心，促進在地的社區活動發展，讓里民在舒適的環境下樂享生活。

▲立委林俊憲積極爭取獲內政部補助500萬元，15日王城里社區活動中心舉辦落成啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王城里里長黃景星表示，里民對於新的社區活動中心期盼已久，今天能看到活動中心啟用十分開心。王城里內舊街區有悠久的歷史與人文風貌，里民有著旺盛的活力，也常舉辦各種活動，一座能滿足里民需求的社區活動中心真的十分重要，很感謝興建過程中各方的協助，之後更將善用這個空間，為里民舉辦更多活動。

▲立委林俊憲積極爭取獲內政部補助500萬元，15日王城里社區活動中心舉辦落成啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新建的王城里社區活動中心為兩層樓建築，內部規劃有許多多功能空間，可供里內或社區協會等舉辦各種活動。外觀設計上簡單典雅，白色建築主體搭配紅磚拱門造型，既富創新新意，又能融入安平街景當中，展現安平未來發展的新風貌。

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