台南東區青年路立體停車場暨活動中心啟用　黃偉哲：提供停車機能

▲台南東區青年路立體停車場暨活動中心啟用，市長黃偉哲親自出席主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紓解都會區停車問題及提升生活環境機能，台南市政府積極向中央爭取經費補助建置13座立體停車場，耗資約2.4億元的東區青年路多目標立體停車場24日完工啟用，市長黃偉哲親自出席主持。

黃偉哲市長期盼除了增加停車空間，一樓活動中心更可作為居民日常活動場域。包括立法委員林俊憲，以及市議員Ingay Tali穎艾達利、許至椿、蔡筱薇、沈震東、曾培雅、王家貞、陳怡珍及朱正軒也到場祝賀。

黃偉哲表示，東區人口稠密、寸土寸金，停車空間較為不足，因此市府積極向中央爭取補助來興建立體停車場，停車場一樓則規劃為里民活動中心，兼顧停車及居民休閒活動需求。

黃偉哲特別提到，這座立體停車場的建設經費，因為有來自於中央的前瞻計畫補助，搭配地方配合款才得以完成。對於近來中央總預算遭到無差別刪減，可能嚴重影響到中央未來可補助地方的經費，黃偉哲表示非常遺憾，但也強調該做市府還是要做，例如過年後還有一座文化中心停車場要啟用，第一座社會住宅也即將啟用招租，這些對民眾有利的重要政策，市府會持續推動。

交通局說明，目前中央已核定台南市爭取的13座立體停車場補助經費，東區青年路立體停車場係核定的第5座，也是完工啟用的第4座立體停車場。該停車場地處東區與中西區交界處，距離臺南火車站後站僅750公尺，鄰近知事官邸、北門路與育樂街商圈，停車需求相當高。

交通局指出，該停車場工程經費約2.41億元，由中央前瞻預算補助0.81億元，地方自籌1.6億元，於110年12月開工，113年10月竣工，設置地上4+R層，地下1層的立體多目標停車場。原來只能停放79席小客車，完工後的立體停車場，增至200席，另機車停車空間有45席。停車場內部採用高強度耐磨的硬化地坪，除了可延長使用壽命，亦可減少停車場內部車輛行駛產生的噪音；透過正立面的鋁遮陽板不同角度的設計，也能減少停車場內部燈光照射，降低外部影響。

交通局長王銘德說，立體停車場的1樓設置東門圍下里聯合活動中心，為當地民眾提供聚會場域，土地效益發揮到極致。且停車場內部保留了85年的老榕樹，結合里民活動中心塑造出中庭廣場綠意盎然的生態氣息。

王銘德局長進一步表示，青年路立體停車場已同步由委外經營廠商設置智慧停車管理系統。交通局也將持續努力積極廣設停車空間，提供民眾更便捷、綠能與智慧的停車服務。