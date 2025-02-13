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中興新村光華兒童公園設施老舊　國發會砸600萬改善遊憩場域

▲中興新村共融式公園啟用。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲中興新村共融式公園啟用。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中興新村的光華兒童公園內原遊具設施為早期設置，經國發會投入6百多萬經費，委請專業廠商進行各項設施總體檢，重新規劃符合規範、更安全、更具有特色的遊憩空間，並於日前重新啟用。

立委游顥於10日舉辦「中興新村共融式公園」會勘暨啟用說明會，檢視彩繪迷宮、烏龜遊戲砂池、進口安全造型攀爬網、雙梯組合遊具、共融式組合鞦韆及全齡共用體健等多項現場設施遊具施作成果，並與幼兒園孩童們共同開箱體驗，現場歡樂氣氛洋溢。

▲立委游顥促中興新村共融式公園啟用。（圖／立委游顥辦公室提供）

國發會主任吳文貴表示，本次因應近年「兒童遊戲場設施安全管理規範」修正，進行光華兒童公園共融式遊憩場域的改善；游顥指出，去年遊具因船運、海關等問題期程延宕，因此協助國發會加速辦理驗收，並加速開放公園啟用，未來期待民眾多加使用，也會持續請國發會應當地光榮里長鄭深二的提議，改善兒童樂園周遭環境設備，包括公佈欄美化、強化路燈照明，讓公園周遭整體環境更便利、更安全。

立委羅美玲也認為，本次改善作業創造區域環境共享空間，更便利親子互動；南投縣議員簡千翔說，兒童樂園的改善更有助於增加外地遊客遊訪中興新村，可望刺激在地消費和發展；縣議員林儒暘感謝國發會的努力，提供民眾放鬆空間及安全遊憩場域，聚集人潮活絡周邊商圈，促進健康生活。

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