北北桃推動永寧轉運站！2／17啟用設5月台　10公車路線看這裡

▲雙北桃合作推動永寧轉運站。（圖／桃園交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市政府交通局長張新福3日表示，新北市捷運永寧站是桃園市八德、平鎮、大溪及龍潭等區民眾，搭乘公車往返台北都會區之重要交通樞紐，為提供民眾舒適候車環境，桃園市與新北市及台北市通力合作推動永寧轉運站建置計畫，並將在今(114)年2月17日啟用。



張新福局長指出，目前桃園市往來捷運永寧站計有10條公車路線，分別停靠於捷運永寧站2號及4號出入口之候車亭，隨著乘車民眾人數逐漸增加，為方便民眾候車，有建置轉運站集中公車路線之必要。因此桃園市交通局積極與台北市及新北市協調，採由「台北市提供土地使用、新北市建置轉運站、桃園市進行維運管理」之三市合作模式，共同促成永寧轉運站作為桃園市公車在新北市的端點站，可避免公車繞行土城區承天路及忠承路，同時亦可提供民眾較佳之候車環境。



永寧轉運站設置於新北市土城區中央路三段與永安街口，鄰近台北捷運板南線永寧站2號出入口，面積約750坪，設置5席月台對應路線分別為第1月台停靠712（往龍潭）路線、第2月台停靠710/710A（往大溪）路線、第3月台停靠713與715（往八德）路線、第4月台停靠716（往八德轉運站）及717（往龍岡）路線、第5月台709/709A/709B(往平鎮、龍潭）路線，每日計有328班次停靠。



為使民眾可即時掌握公車動態且提供友善候車環境，轉運站設有公車動態資訊顯示螢幕、候車座椅、無障礙步道與斜坡等設施，同時為使永寧轉運站公車進出動線順暢，新北市交通局亦同步針對周邊道路交通號誌及標線等進行優化調整，同時桃園市交通局也將設置人流監控系統，若遇有候車人數較多之狀況，可即時調派公車紓解候車人潮。



桃園市交通局提醒乘車民眾，永寧轉運站自2月17日啟用，屆時往來永寧的10條公車路線皆進駐永寧轉運站提供民眾上下車，不再停靠原先的捷運永寧站2號及4號出入口之候車亭，桃園交通局及各家客運業者將在在沿線站牌、車輛、公車動態系統等處張貼公告資訊且發布新聞，也會在捷運永寧站張貼公告周知，透過新的轉運站提供更優質的乘車環境，敬請民眾能踴躍搭乘。