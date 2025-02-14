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山路狹窄又濕滑！水泥預拌車墜馬赫坡20米深谷　駕駛驚險獲救

▲水泥預拌車於仁愛鄉廬山馬赫坡部落產業道路墜谷，駕駛幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲水泥預拌車於仁愛鄉廬山馬赫坡部落產業道路墜谷，駕駛幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

洪姓男子今天早上駕駛水泥預拌車，行經仁愛鄉馬赫坡部落產業道路時，不慎連人帶車墜落20米邊坡深谷，所幸只有受傷；南投縣消防局派遣2消防分隊、會同神鷹搜救隊支援趕往救援，花費1個多小時才將洪男救上路面送醫，保住一命。

仁愛消防分隊指出，早上8時1分接獲縣府消防局救災救護指揮科派遣，於仁愛鄉前往馬赫坡部落產業道路發生一輛水泥預拌車墜谷案件，立即出動3車7人，攜帶繩索裝備及破壞器材趕赴現場，同步調派中心碑分隊及埔里分隊支援1車2人、神鷹搜救隊支援2車5人。

▲水泥預拌車於仁愛鄉廬山馬赫坡部落產業道路墜谷，駕駛幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲水泥預拌車於仁愛鄉廬山馬赫坡部落產業道路墜谷，駕駛幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲水泥預拌車於仁愛鄉廬山馬赫坡部落產業道路墜谷，駕駛幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛分隊人員於8時34分到達現場，發現由於現場產業道路路幅較為狹窄，加上連日下雨致路徑泥濘，導致該輛水泥預拌車在前往工區施作擋土牆工程時墜谷；帶隊官立即做出任務分配，架設手現場利用仁愛勤務車做為架設固定點，兩位搜救人員著吊帶及攜帶繩索裝備進行垂降，終於在8時51分接觸傷患洪男。

▲水泥預拌車於仁愛鄉廬山馬赫坡部落產業道路墜谷，駕駛幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲水泥預拌車於仁愛鄉廬山馬赫坡部落產業道路墜谷，駕駛幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

經搜救人員評估傷勢，洪男意識清楚，僅身體多處擦挫傷、左臉臉頰一處撕裂傷、右腳踝骨折，評估後使用SKED固定患者，配合繩索拖拉系統，於9時22分成功將洪男運送至路面，轉交由救護人員進行二次理學檢查及生命徵象評估，並進行包紮止血後，由仁愛91車後送埔里榮民醫院，化解虛驚。

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