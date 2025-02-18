翻車！劉彥澧秀圖咬賴清德接見德撲社團比「All in」　照片背景曝光

▲劉彥澧指稱賴清德接見德州撲克協會照片，但畫面中為新北市黨部黨公職及信賴之友會。（圖／翻攝粉專）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯的先生、台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日打德州撲克，劉彥澧今（18日）聲明指出，比賽為合法競技錦標賽，也有依規定請假。更秀出去年總統賴清德比「All in」手勢照片，稱賴清德接見華人德州撲克競技社團。對此，民進黨發言人吳崢今（18日）回應，這張照片是去年11月，賴清德在總統府接見新北市黨部的活動，劉彥澧誤會的原因，可能是因為大家比一個去年12強國家隊的「All in」手勢，希望劉正面回應爭議，而非張冠李戴。

針對該起爭議，徐巧芯說，公職做得好、做得不好，都是劉彥澧要承擔，公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，本來就應該要檢討改進，她絕不護短。劉彥澧則澄清是合法賽事，也有請假，未來考慮不再參與。

對於劉彥澧另外Po圖，指賴清德也有參加德撲聯盟相關活動？吳崢表示，劉彥澧在上班時間參與德州撲克競技比賽的爭議，今天在媒體前做出回應。他的回應部分我們不評論，但劉彥澧先生出示了一張照片，聲稱這是總統賴清德接見華人德州撲克競技社團，似乎想藉此轉移自身爭議的焦點。

吳崢指出，看到這則新聞覺得非常不可思議，仔細看這張照片，發現怎麼我也在這裡呢？但我根本不會打德州撲克，也沒有參與任何德州撲克競技社團，經過仔細確認，這張照片是去年11月，賴清德在總統府接見新北市黨部「信賴之友會」的活動。

吳崢說明，當時，新北市黨部主委蘇巧慧也有發文，清楚標示了時間、地點與接見內容。與會者包含新北市黨部成員、總統2024年競選團隊成員，以及「信賴之友會」的代表。照片中，總統站在中央，旁邊是蘇巧慧、林淑芬、發言人等，都是民進黨新北地方的同仁與幹部。

對於劉彥澧拿這張照片聲稱「總統接見德州撲克競技社團」，吳崢指出，完全是張冠李戴，胡亂拼湊，鬧了一場大笑話。劉彥澧先誤解的原因，可能是因為當時比一個「All in」手勢。但大家應該記憶猶新，這個手勢來自去年12強棒球賽，許多國手在上壘或擊出安打後，做這個手勢為隊友打氣。

吳崢說明，當時，整個台灣都沉浸在支持國家隊的氛圍中，是全民應援的一部分。所以當時在總統府內也比出了這個「12 強手勢」。

吳崢指出，回到這件事的本質，劉彥澧先生身為台中市研考會主委，是領人民納稅錢的公務員，對於他在上班時間請假外出參與德州撲克競技比賽，社會觀感如何，他應該自己負責回應，而不是試圖牽拖其他政治人物。看到賴清德比出手勢，就想要拉別人下水轉移焦點。

吳崢建議劉彥澧，應該學習國手張政禹選手。當他過去也曾陷入爭議時，選擇坦然面對、全力改進，在球場上證明自己，最終贏得球迷的認同與更多支持。對劉彥澧來說，現在最好的做法就是誠實面對爭議，正面回應社會大眾對他個人行為的觀感問題。

