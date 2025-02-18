柯建銘問為何請行政院協商總預算　韓國瑜動怒：那你發函幹嘛？

▲立法院長韓國瑜召集協商，討論總預算案後續如何處理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（18日）下午召集朝野協商，再度討論總預算，試圖找出解決方案，但一開始氣氛相當僵持，民進黨團總召柯建銘以程序瑕疵名義冗長發言，惹怒國民黨團書記長王鴻薇，而韓國瑜要請列席的行政院秘書長龔明鑫說明時，柯建銘又說，這是立法院的事，為什麼要請行政院說明？讓韓國瑜動怒反嗆，「那你不要送這個（協商）公文不就好了嗎？這不是民進黨團發函的嗎？」

韓國瑜首先指出，民進黨團也發函至院本部，因此應要求召開協商，不會去變動已經三讀的決議，先聽行政院部會看法，再看黨團如何討論。此時，柯建銘以程序發言名義表示，2月11日院際協商後，很遺憾今天傅崐其缺席，程序性問題還是要三長，既然陳玉珍、張智倫來了也無妨，但發言還要靠三長。韓國瑜解釋，傅崐萁出國了，陳玉珍、張智倫也是副書記長，卻遭柯建銘再打斷，今天開完後覆議案究竟何時訂？卓榮泰備詢的政黨質詢比例呢？

王鴻薇則說，韓國瑜參加完院際協商後，卓榮泰也拜託要朝野協商，之前的協商都是柯建銘的魔音傳腦，這次協商是行政院多次拜託的，韓國瑜已釋出很大善意，今天若只是單純的黨團之間協商，根本不需要卓榮泰越俎代庖，行政院沒有權力安排立法院的議事日程，這次協商也是事出突然，包括傅崐萁、羅智強早安排好行程，所以才請兩位副書記長。

眼看時間已到下午2點30分，協商過了半小時仍毫無進展，韓國瑜表示，希望先讓行政院有機會說明，柯建銘又稱，總預算已經三讀了，現在重點是立法院怎麼做，跟行政院無關，韓國瑜不要推卸責任。

韓國瑜則解釋，是因為卓榮泰拜託，且民進黨團也發文，希望召集協商，所以大家今天才坐在這裡，民進黨也遞件，希望召集協商，公文上面也有柯建銘蓋的章，如果沒有要請行政院說明，「那你不要送這個（協商）公文，不就好了嗎？」

韓國瑜更疑似動怒，「希望你珍惜這樣的朝野協商，你一個電話來說遲到10分鐘，沒問題我尊重，大家彼此珍惜這樣的機會，如果你認為今天這個根本不適合，你根本不用遞公文來就好了嘛！」

