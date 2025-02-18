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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無關京華城案對話遭流出　黃國昌：印證賴政府對柯文哲是政治迫害

▲▼黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，近期越來越多私人手機訊息被流出，《鏡週刊》今（18日）報導，民眾黨團總召黃國昌於去年推《藐視國會罪》時，立委黃珊珊傳訊向柯文哲抱怨「國昌收不回來」。對此，黃國昌表示，此事充分印證賴清德政府對柯文哲的追殺，哪是什麼司法案件，根本是政治攻擊與政治迫害。

有媒體提問，《鏡週刊》報導黃珊珊傳訊給柯文哲抱怨黃國昌的事情，外界覺得太誇張，怎麼會把與案情無關的手機還原訊息曝光？黃國昌18日下午於立院受訪時表示，這個事情就充分印證，賴清德政府對於柯文哲在進行的，哪裡是什麼司法案件？根本不僅是政治上面偵查，而是在進行政治攻擊跟迫害，黨檢媒一體，發揮到這種層次，淋漓盡致，令人歎為觀止。

黃國昌提到，但大家應該要共同關心的是，台灣民主法治怎麼會被民進黨政府踐踏到如此不堪地步？至於裡面想要見縫插針的東西，「搞了一年，到今天為止有什麼效果？搞了一年毫無效果，奉勸民進黨政府把心思放在如何好好施政、好好回應人民需求上，這才是正辦」。

至於推《藐視國會罪》想法有無改變？黃國昌說，「完全沒任何改變。」在先進民主法治國家裡面，哪個國家在國會裡面說謊，不用負任何法律責任？把台灣民主憲政往後推了這麼多，民進黨政府至今還有臉說三道四，「對不對得起自己過去在推動國會改革的時候，對全台灣人民做的許諾？民進黨自己都不會臉紅、丟臉嗎？」

媒體追問，黃珊珊有無跟黨內表達，希望跟民進黨溝通？黃國昌直言，「沒有！要跟民進黨溝通什麼？民進黨從頭到尾就是背棄曾經做過的承諾，自打臉！」

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