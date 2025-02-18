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政院何時能提覆議？　韓國瑜回應柯建銘：明天就會送出總預算

▲▼ 立法院朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜 行政院秘書長龔明鑫 財政部長 主計長 出席 向韓國瑜致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院秘書長龔明鑫率主計處、財政部向韓國瑜致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在行政院長卓榮泰請託下，立法院長韓國瑜就今年度總預算爭議，今（18日）下午再度於立法院召集朝野協商，但不僅民進黨團總召柯建銘的遲到與會議開始時的發難，讓韓國瑜一度動怒，行政院提出的解決方案，讓藍白兩黨都不接受。民進黨團總召柯建銘強調，今天重點在於總預算何時送出，然後展開後續的憲法行為，也就是何時提覆議，往下走下去，韓國瑜回應，明天總預算就會送出。

行政院秘書長龔明鑫表示，自己要代表行政院表達感謝之意，今天的會議是經過很多人的努力才有今天的會議。行政部門經檢視以後，發現總預算的確在行政部門的處理上有窒礙難行，今天的會議針對幾點窒礙難行之處，希望提出解決之道。

接著主計長陳淑姿說明，第一、依立法院審議結果，通案刪減不低於939億元，扣除已經按照比例計算的通刪數，總共有303億元，行政院必須自行刪減636億元，這個金額非常龐大，對行政院有困難。按照憲法相關規定，行政院有預算編列的編制和提案權，立法院有審議權，這是兩個分立的原則，會使將來預算刪減的政治責任歸屬不明確，也會有違司法院大法官釋字391號解釋強調的責任政治原則，也違反預算法49條。

第二，陳淑姿強調，刪減集中在特定項目，對大陸地區旅費通刪80％、對國外旅費通刪60％，這嚴重影響台灣和國際上的連結；還有媒體和業務宣導刪減60％，將使政府無法透過媒體說明重大計畫。另外，特別費刪減60％，會影響對基層員工的犒賞和慰勞。為了減少對各機關相關業務的執行，是不是建議能在預算執行的時候，能辦理流用或動支第一預備金。

第三，陳淑姿說，預算的刪減、凍結集中在特定機關的業務，嚴重影響機關的基本運作和維持，是不是能建請辦理預算的流用或動支預備金，或用追加預算方式來調整，且因為辦理追加預算會有空窗期，這個空窗期是不是能由各單位辦理暫付。

最後陳淑姿表示，凍結數創近年新高，而解凍預算的條件達成前，會有空窗期，而影響到業務的執行，這個部分是不是能盡速同意安排相關解凍的條件，讓機關報告送達立法院後，就由立法院各委員盡速審查、盡速解凍。

但國民黨團書記長王鴻薇表示，主計長說要辦理流用，但預算法有相關規定，刪除的預算不能做流用，他們並沒有辦法透過朝野協商就說OK，協商是法理授權的空間內做調整，法令訂得死死的，協商也不可能做出改變。另外，主計長希望追加預算之前暫付，若他們同意，等於在這邊就同意先行追加預算，這已經逾越黨團幹部的權責，這部分她有所保留。

對於行政部門提出暫付的部分，王認為，如果在這邊同意行政部門暫時付款，等同於同意他們追加預算，等於給了空白支票，未來他們要追加預算立法院非同意不可，等於踰越黨團幹部的權責。

民眾黨團總召黃國昌表示，行政院指總預算審查有何處窒礙難行或違憲，那就請行政院提覆議或去憲法法庭，這兩招行政院用得非常純熟，不需要在這邊多做著墨；等覆議正式送來，立法院依照法定程序，該怎麼處理就怎麼處理。

不過，黃國昌也說，既然是行政院提出的請求，韓國瑜釋出善意，也請行政院代表回去幫忙轉告行政院長卓榮泰，遇到任何困難請求韓國瑜協助，請好好想想自己面對問題的基本態度。

黃國昌表示，三讀通過的總預算本來就沒有事後處理的空間，法治規定就是這樣，但他比較驚訝的是，行政院的官員居然會要求被刪掉的部分要流用，這是陷黨團協商於不義嗎？這令人不可置信，民眾黨團更不可能同意，光提出這個要求就離譜至極。

黃國昌直言，行政院依法要題追加預算，這是行政院的權責，但即使要用追加預算的方式，也要給大家看要提多少項目、內容和要做什麼事，這才有往下走的基礎。預算遭受到凍結的部分，開議後提出來他們會來處理預算解凍的事情。

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