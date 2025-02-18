中共中央候補委員履新　牽動兩大能源央企換帥

▲中共中央候補委員、大唐集團董事長呂軍。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家能源集團官網「集團領導」欄位今（18）日更新資訊，由高級經濟師鄒磊接任國家能源集團黨組書記、董事長一職。同時，鄒磊原擔任同為能源央企的大唐集團公司董事長職務，由中共中央候補委員，前中糧集團黨組書記、董事長呂軍接任。

公開資訊顯示，呂軍出生於1967年，河北辛集人，畢業於中國農業大學，農業系統工程及管理工程專業，工程學碩士。呂軍1993年進入中糧集團，曾任中糧集團黨組成員、副總裁，2013年進入中儲糧總公司，曾任黨組書記、董事長，直至2018年，任中糧集團黨組書記、董事長。

呂軍接手的能源央企「大唐集團公司」成立於2002年12月29日，為大陸中央直接管理的國有特大型能源企業，註冊資本金370億元（人民幣，下同），主要業務涵蓋電力、煤炭煤化工、金融、環保、商貿物流和新興產業等。

▲大陸國家能源集團黨組書記、董事長鄒磊。（圖／翻攝微博）

至於接任大陸國家能源集團董事長的鄒磊，出生於1966年6月，碩士研究生，高級經濟師，曾任哈爾濱電氣集團公司董事長、黨委書記，中國東方電氣集團有限公司董事長、黨組書記等職。2020年12月，鄒磊任中國大唐集團有限公司董事長、黨組書記。

大陸國家能源集團於2017年11月28日正式掛牌，是經中共中央及大陸國務院批准，由中國國電集團公司和神華集團有限責任公司聯合重組成立的中央骨幹能源企業，也是大陸國有資本投資公司改革、創建世界一流示範企業、國有企業公司治理示範的試點企業，在2024年世界500強企業排名第84位。