僅差3億！《哪吒2》票房緊追《腦筋2》　陸媒：有望今登頂

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史最賣座的作品。中國電影票房統計平台燈塔專業版數據指出，《哪吒2》的票房已突破120億元（人民幣，下同），同時也登上全球最賣座的動畫片第2名。

▲全球動畫片票房排名目前《哪吒2》位列第2，《腦筋急轉彎2》為第1名。（圖／翻攝自微博）

據《揚子晚報》報導，迪士尼動畫片《腦筋急轉彎2》全球票房123億元（16.98億美元），佔據全球動畫片第1名寶座，《哪吒2》截止17日上午9點，累積票房已破120億元，距離第1名《腦筋急轉彎2》票房僅差不到3億元，有望在今（17）日登頂。

貓眼數據顯示，《哪吒2》14日在北美上映後，單日票房310萬美元，排名第4，前三名依序為，《美國隊長4》、《柏靈頓3：熊熊去祕魯》、《情人節大逃殺》。

▲《哪吒2》北美單日票房排名第4。（圖／翻攝自微博）

《哪吒2》也刷新近20年，華語片在北美首日的紀錄預售、總票房、排名三項紀錄。北美爛番茄爆米花指數（觀眾評價）達99%，其中，有觀眾留言表示，「《哪吒2》動畫的流暢度，令人想起《功夫熊貓》般有趣。」

《哪吒2》截至目前，票房已來到120.5億元，在全球動畫片中排名第2；同時在全球電影排行中，超越《獅子王（2019年版）》衝上第10名。